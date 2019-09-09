74-е Общее собрание членов НП "Ассоциация "Электрокабель" начало свою работу в Геленджике

Геннадий Мещанов Андрей Школьников Максим Третьяков

10 сентября 2019 года, в г. Геленджик, в рамках 74-го Общего собрания членов НП «Ассоциация «Электрокабель», начал свою работу семинар «Кабельная промышленность. Бизнес-тренды 2019». В деловой программе мероприятия, как в качестве докладчиков, так и слушателей, принимают участие руководители и ключевые специалисты компаний производителей, поставщиков кабельно-проводниковой продукции и материалов для кабельной промышленности. Повестка семинара охватывает два полноценных дня, посвященных презентациям докладов, обсуждениям и дебатам, с целью определения ключевых трендов развития отрасли, выработке совместных решений и установлению диалога между представителями рынка. Важная часть семинара будет посвящена и отчетности о проделанной работе по проектам Ассоциации, в частности, об успехах в борьбе с фальсификатом и контрафактом кабельной продукции и материалов. В ходе мероприятия запланированы выступления приглашенных специалистов из ведущих организаций смежных областей: ПАО «Сбербанк», UL LLC, Ассоциации производителей трубопроводных систем и других.

Открывая программу мероприятия, генеральный директор ОАО «ВНИИКП» Геннадий Мещанов, зачитал аудитории приветственное слово Заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова, впервые полученное организаторами семинара. В настоящее время Василий Осьмаков курирует в Министерстве региональную промышленную политику, станкостроение и инвестиционное машиностроение, работу Департамента стратегического развития и проектного управления.

«От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя лично приветствую организаторов, участников и гостей 74-го Общего собрания Некоммерческого партнерства производителей кабельной продукции «Ассоциация «Электрокабель». Сегодня большое внимание уделяется вопросам повышения конкурентоспособности отечественной промышленности. Из приоритетных направлений: развитие российской кабельной отрасли, повышение надежности и безопасности выпускаемой продукции и модернизация электросетевого комплекса. Высококачественное производство кабелей и проводов играет важную роль в успешном функционировании промышленных предприятий. Именно поэтому проведение специализированных мероприятий, объединяющих отраслевых производителей, имеет особое значение для отраслей энергетического машиностроения, электротехники и российской промышленности в целом. Кроме того, участие в них дает возможность для открытого диалога между участниками рынка и регуляторами. Совместно мы сможем выработать наиболее эффективные меры поддержки отечественных предприятий, стимулировать выпуск инновационной продукции и новых материалов в проведении научно-исследовательских работ. Отдельно отмечу проводимое соучастие Минпромторга России, Росстандарта и Ассоциации «Электрокабель», работу в рамках реализации пилотного проекта по противодействию незаконному обороту кабельно-проводниковой продукции. Ее результаты были отдельно отмечены 24 апреля 2019 года на итоговом заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Это яркий пример эффективного сотрудничества, которое будет развиваться и продвигаться дальше. Желаю всем участникам Общего собрания Ассоциации «Электрокабель» успешной и плодотворной работы, реализации намеченных планов и идей».

Насыщенная повестка семинара состоит из множества докладов на острые и актуальные темы, затрагивающие самые разные вопросы, стоящие перед промышленностью в текущем периоде. Так, Андрей Школьников, представитель компании «Геостратег», выступил с докладом «Что делать владельцам российских компаний для выживания в ближайшие 4-5 лет». Подробнее ознакомиться с тезисами этого и многих других выступлений будет возможно уже в ближайшее время, на портале RusCable.Ru.

Не остаются в стороне и вопросы в области материалов для кабельной продукции: как проводниковых, так и полимерных. Крупнейшие производители и переработчики меди и алюминия России, присутствуют на семинаре в качестве слушателей и докладчиков. А внушительный пласт обсуждений придется на вопросы о контроле качества ПВХ-пластикатов в пожаробезопасной кабельной продукции. С докладами на темы «Налоговые риски на рынке кабельной промышленности» и «Управление ценовыми рисками», выступят ключевые специалисты Контрольного управления ФНС России и ПАО «Сбербанк». А генеральный директор УК «УНКОМТЕХ» Игорь Шайнога, станет модератором горячей дискуссии «Российский CPR: необходимость или утопия».

Среди участников Общего собрания заявлены представители компаний: «КЗ «Алюр», «Башпласт», «Завод «Вестпласт», «Конкорд», «Людиновкабель», «Лидер-Компаунд», «Москабельмет», «Оптикэнерго», «НП «Подольсккабель», «Проминвест-Пластик», «Росскат», ОК «Русал», «Сарансккабель», «Севкабель», «УНКОМТЕХ», «Угличкабель», «Холдинг Кабельный Альянс», ПО «Энергокомплект», «Завод «Энергокабель» и многие другие.

В ближайшее время вас ждут новые подробности, оставайтесь с нами и следите за развитием событий!

НП Международная Ассоциация «Электрокабель» создана в 1991 году и объединяет предприятия и компании России и стран СНГ. В состав Ассоциации входят практически все кабельные заводы бывшего Советского Союза и вновь созданные производства. Научно-техническим центром Ассоциации является ОАО «ВНИИКП».

Цели деятельности Ассоциации:

содействие развитию и совершенствованию производства кабельной продукции, оборудования и материалов для нее на предприятиях членов Ассоциации;

противодействие производству и реализации контрафактной и фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции на рынке России и СНГ путем объединения усилий поставщиков, потребителей, производителей, органов государственной власти и надзорных органов;

содействие развитию инновационного и производственного потенциала членов Ассоциации, международного сотрудничества производителей кабельной продукции, оборудования и материалов;

представление и защита общих прав и интересов кабельной отрасли и членов Ассоциации в центральных и местных органах государственной власти и управления, общественных, международных и иных организациях;

повышение профессионального, научно-технического, экономического и правового уровня специалистов членов Ассоциации.

Фотографии спикеров: telegram-канал Ассоциации «Электрокабель», Александр Комаров