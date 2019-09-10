ММК инвестирует 190 миллионов рублей в большой экологический проект

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) стартовала реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики № 3, что позволит серьезно снизить техногенное воздействие на окружающую среду.

Проект, в который будет вложено 190 млн рублей, предусматривает замену газохода, который соединяет аглофабрику и сероулавливающие установки (СУУ) аглоцеха, на конструкцию большего размера. Это обеспечит очистку всех аглогазов от аглофабрики, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



До конца сентября планируется смонтировать более 220 метров газохода диаметром 5,4 метра. Вес металлоконструкций составит более 650 тонн. Газоход защищен специальными материалами, в нижней части зафутерован химстойкой плиткой, остальная часть облицована современными покрытиями, что обеспечит длительную эксплуатацию оборудования в условиях агрессивной среды и высоких температур.



Чтобы выполнить монтаж газохода в сжатые сроки, была проделана серьезная предварительная работа. Объект начали проектировать в 2017 году, в 2018-м была реконструирована подземная часть газоотводящего тракта, «боров», с расширением сечения и изменением конструкции соединительного узла с наземным газоходом. Уже в этом году заблаговременно проводились работы по изготовлению и сборке отдельных элементов: нанесена химзащита и выполнена футеровка в секциях.



После того, как проект будет реализован, весь объем аглогазов, образующихся на аглофабрике № 3 (1,6 млн м³ в час), будет направляться на СУУ для очистки от пыли (с эффективностью 98 %) и от диоксида серы (с эффективностью 93 %).



Сейчас только на ММК в процессе производства агломерата используются специальные газоочистные установки, предназначенные для десульфурации (очистки от соединений серы) аглогазов. Строительство таких объектов требует больших инвестиций. В течение последних нескольких лет комбинат вложил в реконструкцию СУУ от аглофабрик № 2, 3 и 4 около 4 млрд рублей.



Экологическая политика ММК предполагает радикальное сокращение выбросов в атмосферу, что позволит уже к 2025 году достигнуть низкого уровня загрязнения атмосферы в Магнитогорске. В целом инвестиции компании в природоохранные проекты в 2018-2025 годах превысят 38 млрд рублей.



Летом текущего года ММК был отмечен дипломом ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) за вклад в устойчивое развитие и экологические инициативы на Южном Урале. Эксперты ООН высоко оценили работу предприятия в сфере снижения и предотвращения техногенного воздействия на окружающую среду. Общий объем финансирования экологической программы ММК в 2018 году составил 6,463 млрд рублей. Всего же в 2000-2018 годах Магнитка выделила на природоохранную деятельность более 58 млрд рублей.

up74.ru