От ветропарка в Адыгее построят высоковольтную линию до Армавира

Госэкспертиза РФ выдала положительное заключение на реконструкцию высоковольтной линии «Армавир – Центральная» и строительство двух участков ее сопряжения с новыми линиями ВЛ 220 кВ «Армавир–Ветропарк» и «Центральная – Ветропарк».

Как пояснили в ведомстве, речь идет о переустройстве существующих и строительстве новых линий электропередач, которые будут поставлять электроэнергию с будущего ветропарка мощностью 150 МВт в Гиагинском районе Республики Адыгея.

Общая протяженность реконструируемых и строящихся электросетей, включая участки спрямления, составляет свыше 325 км. Генеральная проектная организация – ООО «Энергия Юга».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ветропарк в Адыгее строит компания «Новавинд». В ходе Международного форума «Атомэкспо-2019» в Сочи была озвучена информация, что объект будет запущен уже в сентябре. Ранее инвестор планировал открыть ветропарк во втором квартале 2019 года, однако, из-за обильных осадков в октябре 2018-го стройплощадка пострадала от паводка и сроки ввода объекта в эксплуатацию были перенесены.

Коммерсантъ