Стойленский ГОК увеличивает мощности комплекса по обработке и транспортировке пустой породы
 
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Инвестиции (проекты)

Стойленский ГОК увеличивает мощности комплекса по обработке и транспортировке пустой породы

Стойленский ГОК увеличивает мощности комплекса по обработке и транспортировке пустой породы

10 сентября 2019, 12:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Металлургия 

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Стойленский ГОК (СГОК, входит в НЛМК) приступил к строительству новой очереди (третьего узла) комплекса сгущения – гидротехнического сооружения, которое обеспечивает отделение твердых частиц пульпы от воды, их сгущение и дальнейшую транспортировку в специальные хранилища. Вода после разделения возвращается в технологический процесс.

Проект позволит СГОК уже в 2020 г. полностью перейти на более эффективный метод обработки, транспортировки и складирования пустой породы после обогащения. Новый узел сгущения также обеспечит надежную работу обогатительного передела после планируемого в 2021 году увеличения объемов производства. При этом удельные расходы воды и требуемых площадей под хвостохранилища будут сокращены в несколько раз.

В рамках проекта третьей очереди планируется построить радиальный сгуститель, смонтировать пульповоды, надземные водоводы технологического водоснабжения, установить насосное и иное оборудование в машинном зале насосной станции, развернуть дополнительные сети связи, электроснабжения, передачи данных, автоматизированную систему управления технологическим процессом.

Инвестиции в строительство новой очереди узла сгущения составят 1,5 млрд руб.

"Металлоснабжение и сбыт"

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