TEPCO, Chubu Electric, Hitachi and Toshiba планируют объединить усилия в области атомной энергетики

74-е Общее собрание членов НП "Ассоциация "Электрокабель"
10 сентября 2019, 13:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Enerdata, АЭС, ЯПОНИЯ
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика
Японские энергокомпании TEPCO, Chubu Electric, Hitachi и Toshiba обсудили возможность совместной работы в области атомной энергетики. Компании стремятся создать устойчивый бизнес по безопасному и экономичному использованию ядерных реакторов кипящего типа (boiling water reactors, BWR), а также строительству и эксплуатации АЭС.
TEPCO и Chubu Electric имеют опыт эксплуатации АЭС: TEPCO владеет АЭС Кашивадзаки-Карива (Kashiwazaki-Kariwa) в префектуре Ниигата (Niigata), а Chubu Electric владеет АЭС Хамаока (Hamaoka) в префектуре Сидзуока (Shizuoka). С 2011 г. (после аварии на АЭС Фукусима) TEPCO и Chubu Electric не перезапустили ни одного из остановленных реакторов, а компании Hitachi и Toshiba отказались от планов строительства ядерных реакторов за рубежом. TEPCO, Chubu Electric, Hitachi и Toshiba, опираясь на свои компетенции в области производства ядерных реакторов и эксплуатации АЭС, планируют повысить безопасность и экономическую жизнеспособности BWR реакторов.
Информационно-аналитический ресурс Enerdata