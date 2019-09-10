TEPCO, Chubu Electric, Hitachi and Toshiba планируют объединить усилия в области атомной энергетики

Японские энергокомпании TEPCO, Chubu Electric, Hitachi и Toshiba обсудили возможность совместной работы в области атомной энергетики. Компании стремятся создать устойчивый бизнес по безопасному и экономичному использованию ядерных реакторов кипящего типа (boiling water reactors, BWR), а также строительству и эксплуатации АЭС.

TEPCO и Chubu Electric имеют опыт эксплуатации АЭС: TEPCO владеет АЭС Кашивадзаки-Карива (Kashiwazaki-Kariwa) в префектуре Ниигата (Niigata), а Chubu Electric владеет АЭС Хамаока (Hamaoka) в префектуре Сидзуока (Shizuoka). С 2011 г. (после аварии на АЭС Фукусима) TEPCO и Chubu Electric не перезапустили ни одного из остановленных реакторов, а компании Hitachi и Toshiba отказались от планов строительства ядерных реакторов за рубежом. TEPCO, Chubu Electric, Hitachi и Toshiba, опираясь на свои компетенции в области производства ядерных реакторов и эксплуатации АЭС, планируют повысить безопасность и экономическую жизнеспособности BWR реакторов.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata