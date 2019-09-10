В Красноярске продолжается плановая работа по ремонту сетей уличного освещения

В этом году капитальный ремонт сетей выполнят на ул. Энгельса (от ул. Юбилейная до дома №17 по ул. Энгельса), ул. Цимлянская, ул. Пировская. Уже подготовлена вся документация, разработаны сметы и проекты, в ближайшее время будут объявлены торги, начнется поиск подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ. Они должны быть завершены до конца года.



Кроме того, работы по устройству и восстановлению сетей освещения ведутся практически во всех общественных пространствах и скверах, которые ремонтируют в городе в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».



Капитальный ремонт сетей освещения – процесс, требующий четкого планирования, ведь для проведения таких работ сначала обязательно нужно разработать проектно-сметную документацию. Она готовится заранее, так как проектировщиков также ищут через торги. В план ремонта на тот или иной год при выделении бюджетного финансирования включаются только участки, на которые уже разработаны проекты.



В этом году, например, проектно-сметная документация выполняется на капитальный ремонт сетей по ул.Геологическая (от жилого дома №6 до дома №18), ул. Марата, ул. Фрунзе, ул.Бебеля (от дома №55 до №57), ул. Словцова (от ул. Елены Стасовой до ул.Чернышова), ул. Пролетарская, ул. Вильского, ул. Сибирская, ул. Дорожная, ул. Новая Заря, ул. Становая (на участке от дома № 11 до остановочного пункта «пос. Овинный»), ул. Щербакова (на участке от от ул. Щорса до ул. Транзитная), ул. Павлова, ул. Карамзина, ул. Колхозная, ул. Торговая, ул. Парашютная (на участке от дома № 88" до дома № 90), ул. Матросова (на участке от сквера «Сказочный» до ул. Лесопильщиков), ул. Корнеева, ул. Ленинградская. Это серьезный задел для организации работы в следующих сезонах.



Плановая работа по приведению в порядок городского уличного освещения в Красноярске проводится ежегодно. Особенно масштабной она была в прошлом году. Работы шли во всех районах.



За прошлый год протяженность воздушных линий сетей освещения выросла на 1115 км, а кабельных - на 30 км. На сегодняшний день в городе работают 41 330 светильников, это на 2 тыс. больше, чем в прошлом году. Их работу обеспечивают 88 км воздушных линий электропередач и больше 101 км кабелей.



Технологии, применяемые в освещении, за последние годы значительно шагнули вперед: современные лампы, более практичные опоры, кабели из новых материалов. Все это сейчас используют при капитальном ремонте. Ведь современные системы уличного освещения должны обеспечивать, например, качественную уличную видео и фотосъемку.



В план по капитальному ремонту сетей уличного освещения ежегодно попадают участки из так называемого реестра потребностей. Он сформирован на основе обращений горожан, надзорных органов, на основе плановой работы и наблюдений специалистов администраций всех уровней и депутатов.

glasnarod.ru