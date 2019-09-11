Александр Новак: "Между Россией и Монголией налажено эффективное взаимодействие по линии энергетики"
 
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Александр Новак: "Между Россией и Монголией налажено эффективное взаимодействие по линии энергетики"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики Монголии Цэрэнпилийном Давасурэном. Александр Новак сообщил, что эффективное взаимодействие двух стран по линии энергетики налажено Российско-Монгольской Межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и последовательно развивается.

Российский Министр энергетики также отметил, что о надежных партнерских отношениях свидетельствует многолетнее сотрудничество по поставкам электроэнергии из России в центральный и западный регионы Монголии. Российские компании, при этом, заинтересованы в развитии этого сотрудничества.

«В связи с обращением монгольской стороны в 2015 году пропускная способность основной линии электропередачи - двухцепной ВЛ 220 кВ Селендума – Дархан, по которой осуществляются поставки электрической энергии из энергосистемы Республики Бурятия в центральный регион Монголии, увеличена со 175 до 245 МВт», - подчеркнул глава Минэнерго России.

Александр Новак добавил, что значительным потенциалом обладает взаимодействие в области экспорта нефтепродуктов.

«Гарантированные бесперебойные поставки нефтепродуктов осуществляются в рамках заключенных в мае 2014 года долгосрочных контрактов. Крупнейший поставщик – компания «Роснефть». С учетом заключенных соглашений, доля присутствия российских компаний на монгольском рынке нефтепродуктов может составить как минимум 80%», - сказал российский Министр энергетики.

Компания: Министерство энергетики РФ

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