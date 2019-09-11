Александр Новак: "Между Россией и Монголией налажено эффективное взаимодействие по линии энергетики"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики Монголии Цэрэнпилийном Давасурэном. Александр Новак сообщил, что эффективное взаимодействие двух стран по линии энергетики налажено Российско-Монгольской Межправительственной комиссией по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и последовательно развивается.

Российский Министр энергетики также отметил, что о надежных партнерских отношениях свидетельствует многолетнее сотрудничество по поставкам электроэнергии из России в центральный и западный регионы Монголии. Российские компании, при этом, заинтересованы в развитии этого сотрудничества.

«В связи с обращением монгольской стороны в 2015 году пропускная способность основной линии электропередачи - двухцепной ВЛ 220 кВ Селендума – Дархан, по которой осуществляются поставки электрической энергии из энергосистемы Республики Бурятия в центральный регион Монголии, увеличена со 175 до 245 МВт», - подчеркнул глава Минэнерго России.

Александр Новак добавил, что значительным потенциалом обладает взаимодействие в области экспорта нефтепродуктов.