Александр Новак выступил на министерском круглом столе по энергетической Трилемме Мирового энергетического конгресса

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в министерском круглом столе по энергетической Триллеме Мирового энергетического конгресса.

Участники круглого стола обсудили текущие тенденции на мировых энергетических рынках и перспективы их развития.

Россия следит за основными энергетическими тенденциями на мировых рынках, в зависимости от них российская энергетическая политика находится под воздействием трансформации и постоянно совершенствуется, отметил Александр Новак.

“На сегодня мы входим в ведущую восьмерку стран мира по рейтингу Всемирного банка по надежности обеспечения электроэнергией своих потребителей. При этом каждые пять лет мы стараемся корректировать свою энергетическую стратегию”, - отметил Министр.

По его словам, Россия с большим уважением относится к ведущейся на уровне Мирового Энергетического Совета работе.