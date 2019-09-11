Александр Новак выступил на министерском круглом столе по энергетической Трилемме Мирового энергетического конгресса
 
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Александр Новак выступил на министерском круглом столе по энергетической Трилемме Мирового энергетического конгресса

Минэнерго, МЭК 2019, WEC 2019, КОНГРЕСС МИРЭС

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в министерском круглом столе по энергетической Триллеме Мирового энергетического конгресса.

Участники круглого стола обсудили текущие тенденции на мировых энергетических рынках и перспективы их развития. 

Россия следит за основными энергетическими тенденциями на мировых рынках, в зависимости от них российская энергетическая политика находится под воздействием трансформации и постоянно совершенствуется, отметил Александр Новак. 

“На сегодня мы входим в ведущую восьмерку стран мира по рейтингу Всемирного банка по надежности обеспечения электроэнергией своих потребителей. При этом каждые пять лет мы стараемся корректировать свою энергетическую стратегию”, - отметил Министр.

По его словам, Россия с большим уважением относится к ведущейся на уровне Мирового Энергетического Совета работе. 

“Индекс Трилеммы в этом плане - абсолютно верный, он рассматривается в качестве баланса индикаторов, необходимых для понимания направления развития энергетики в мире”, - подчеркнул Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ

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