Александр Новак выступил на министерском круглом столе по энергетической Трилемме Мирового энергетического конгресса

RusCable Review
11 сентября 2019, 14:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, МЭК 2019, WEC 2019, КОНГРЕСС МИРЭС
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в министерском круглом столе по энергетической Триллеме Мирового энергетического конгресса.
Участники круглого стола обсудили текущие тенденции на мировых энергетических рынках и перспективы их развития.
Россия следит за основными энергетическими тенденциями на мировых рынках, в зависимости от них российская энергетическая политика находится под воздействием трансформации и постоянно совершенствуется, отметил Александр Новак.
“На сегодня мы входим в ведущую восьмерку стран мира по рейтингу Всемирного банка по надежности обеспечения электроэнергией своих потребителей. При этом каждые пять лет мы стараемся корректировать свою энергетическую стратегию”, - отметил Министр.
По его словам, Россия с большим уважением относится к ведущейся на уровне Мирового Энергетического Совета работе.
“Индекс Трилеммы в этом плане - абсолютно верный, он рассматривается в качестве баланса индикаторов, необходимых для понимания направления развития энергетики в мире”, - подчеркнул Александр Новак.