На освещение трассы в обход воронежского Лосево потратят до 790 млн

Госкомпания «Автодор» объявила торги на оборудование системы освещения на строящемся участке федеральной трассы М4 «Дон» – в обход с. Лосево и Павловска в Воронежской области. Стартовая стоимость работ оценили в 790,4 млн руб., следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, будущему подрядчику предстоит создать систему наружного освещения трассы и обеспечить электроснабжение участка, а также выполнить заземление кабелей и организовать молниезащиту. Общая протяженность линии составит 71,7 км, всего необходимо смонтировать почти 5 тыс. светодиодных светильников.

Выполнить все предусмотренные контрактом работы потребуется до 31 марта 2020 г. Средства на финансирование тендера предоставит федеральный центр.

Принимать заявки на участие в аукционе будут до 23 сентября, а сами торги пройдут 7 октября.

Напомним, что создание обхода с. Лосево и Павловска на трассе М4 «Дон» – один из крупнейших дорожных проектов в регионе за последние годы. Как «Обозреватель.Врн» сообщал ранее, специалисты должны проложить 85,17 км дороги по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. При этом движение будет организовано по четырем полосам (категория 1Б), причем встречные потоки разделят. Помимо непосредственно дорожного полотна подрядчик построит пять развязок в разных уровнях, а также создаст семь площадок для отдыха и капитально отремонтирует семь мостов.

В госкомпании «Автодор», выступающей заказчиком работ, ожидают, что интенсивность движения по новому участку трассы в первые пять лет составит от 10 до 12 тыс. автомобилей в сутки. Проезд по новой магистрали решено сделать платным: ориентировочный тариф составит от 1,6 до 2 руб. за км.

Предполагается, что с вводом нового участка, запланированном на начало лета 2020 г., на трассе М4 «Дон» в Воронежской области исчезнет последнее «бутылочное горлышко». То есть уже в летнем сезоне 2020 г. дорога к Черноморскому побережью очистится от постоянных пробок в районе с. Лосево.

obozvrn.ru