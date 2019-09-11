"Россети Северный Кавказ" электрифицируют новую улицу в Минераловодском районе Ставрополья
 
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"Россети Северный Кавказ" электрифицируют новую улицу в Минераловодском районе Ставрополья

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ, Ставропольэнерго

Энергетики Минераловодских РЭС филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» электрифицируют улицу в поселке Загорский Минераловодского района Ставрополья. Для обеспечения качественным электроснабжением жителей частных домовладений по новой улице Строителей специалисты построили линию электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Комплекс технических мероприятий в рамках технологического присоединения включал в себя установку анкерных и промежуточных железобетонных опор с протяжкой 200 метров провода. 

«В ближайшее время в этом поселке наши специалисты приступят к строительству двух подстанций 6-0,4 кВ для технологического присоединения двух сельскохозяйственных предприятий», - отметил начальник Минераловодских РЭС филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Алексей Ротенко. 

С начала года ставропольские энергетики подключили к распределительным сетям энергокомпании 1 672 новых потребителя. Из них 1 586 заявителей - население и предприятия малого и среднего бизнеса.

Компания: Россети Северный Кавказ

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