"Россети Северный Кавказ" переустраивают 55-летнюю линию электропередачи в Верхней Балкарии
 
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"Россети Северный Кавказ" переустраивают 55-летнюю линию электропередачи в Верхней Балкарии

Компания «Россети Северный Кавказ» в зоне функционирования филиала «Каббалкэнерго» проводит переустройство линии 10 кВ, построенной горном селе более полувека назад – в 1964 году.

Протяженность участка – 9 километров. Работы энергетиков важны для обеспечения выдачи мощности строящейся в Верхней Балкарии малой гидроэлектростанции и присоединения ее к подстанции «Кашхатау». Мероприятия энергокомпании реализуются в рамках инвестиционной деятельности по технологическому присоединению.

Энергетики проводят в настоящее время работы по подключению в точке пересечения основной линии ВЛ-10 кВ, построенной от подстанции 110 кВ «Кашхатау» до открытого распределительного устройства Верхнебалкарской МГЭС.

Компания: Россети Северный Кавказ

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