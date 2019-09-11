Состоялась встреча Александра Новака с Министром горной добычи, промышленности и энергетики Республики Экваториальная Гвинея Габриэлем Мбага Обианг Лимой

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром горной добычи, промышленности и энергетики Республики Экваториальная Гвинея Габриэлем Мбага Обианг Лимой.

Александр Новак отметил, что Россия и Экваториальная Гвинея ведут интенсивный диалог в рамках Форума стран-экспортеров газа.

«Хотел бы отметить позитивные сдвиги в использовании природного газа как автомобильного топлива. Считаю правильным в рамках ФСЭГ рассмотреть возможность выпуска ежегодного отдельного аутлука, посвященного рынку газомоторного топлива. Это может быть полезно для инвесторов, национальных властей и участников рынка», - отметил российский Министр энергетики.

Александр Новак напомнил, что двустороннее взаимодействие в сфере энергетики двух стран продолжается в рамках рабочей группы.

По словам Александра Новака, одна из основных целей рабочей группы - всестороннее содействие сотрудничеству заинтересованных сторон. Компания «ЛУКОЙЛ» выразила готовность к участию в совместных нефтегазовых проектах на территории Экваториальной Гвинеи, компании «Технопромэкспорт», «ОДК» и «Силовые машины» рассматривают варианты взаимодействия в сферах строительства новых и модернизации действующих объектов генерации, поставок электроэнергетического оборудования и продукции в области энергоэффективности и энергосбережения.