2,4 тысячи новых абонентов подключены к сетям в краснодарском энергорайоне

С начала года к электрическим сетям компании «Россети Кубань» присоединены 2,4 тысячи новых потребителей краснодарского энергорайона. Общая мощность подключенных объектов составила 94 мегаватта (МВт).

Всего в 2019 году в филиал компании «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети поступило порядка 3,5 тысяч заявок на технологическое присоединение новых объектов, а также на увеличение существующей мощности. В большинстве случаев от потребителей поступают заявки на присоединение к электросетям частных и многоквартирных домов, объектов инфраструктуры и агропромышленного комплекса.

Среди крупных заявителей – «Воздушно-летний клуб современной молодежи», ряд строительных предприятий, территориальные сетевые компании. Среди социально значимых объектов – электроустановки Краевой клинической больницы №1 им. Профессора С.В. Очаповского, детские сады, школы, медицинские пункты.

Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» напоминает: если потребителю необходима заявленная мощность, и он выполнил свои обязательства по договору технологического присоединения, следующий шаг – обратиться в центры и пункты потребителей компании. Потребитель сообщает о выполнении всех мероприятий с его стороны и завершает процедуру технологического присоединения.

Энергетики призывают потребителей к своевременному исполнению обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение. Нередки случаи, когда заявитель, получив технические условия, не обращается в сетевую компанию для завершения процедуры. Это противоречит нормам действующего законодательства и может повлечь за собой судебные разбирательства.

Для удобства потребителей в зоне ответственности Краснодарского филиала действует центр обслуживания потребителей и пять пунктов по работе с потребителями в Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края и Тахтамукайском, Теучежском районах Республики Адыгея. Также потребители смогут найти всю информацию по вопросам технологического присоединения на сайте «Россети Кубань» - www.kubanenergo.ru. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).