Более 16 километров ЛЭП "Псковэнерго" оснастит самонесущим изолированным проводом на юге области
 
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Модернизация

Более 16 километров ЛЭП "Псковэнерго" оснастит самонесущим изолированным проводом на юге области

Более 16 километров линий электропередачи 0,4 кВ в южной части Псковской области будут оснащены самонесущим изолированным проводом (СИП) в рамках реализации ремонтной и инвестиционной программ филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго». Работы ведутся на территории ответственности ПО «Южные ЭС» на участках линий в Великолукском и Новосокольническом районах, в городах Невель, Великие Луки, Новосокольники и в поселке Усвяты.

Оснащение воздушных ЛЭП самонесущим изолированным проводом ведется поэтапно с учетом наличия социально значимых потребителей и  растущего спроса на техприсоединение.  Так, обновление коснулось линии 0,4 кВ в деревне Булынино Великолукского района, питающей здание детского сада. В центре города Великие Луки современный провод смонтирован  на участках ЛЭП в районе площади Ленина, улицы Либкнехта и набережной Шмидта. Также работы проведены на участках линий 0,4 кВ в деревнях Островки, Лосево, Поречье-3, Скоково и других.

Наиболее масштабные работы по переводу  линий 0,4 кВ на СИП проводятся в поселке Усвяты. Здесь в рамках реализации инвестиционной программы предприятия в общей сложности будет обновлено более 8 километров ЛЭП с установкой новых опор и заменой провода.

Обновление касается линий, где ранее был смонтирован «голый» алюминиевый провод, который по эксплуатационным характеристикам не отвечает современным требованиям. В отличие от него, самонесущий изолированный провод (СИП) снижает эксплуатационные расходы, устойчив к механическим и климатическим воздействиям, препятствует снегоналипанию и образованию  обледенения, а также сводит к минимуму несанкционированные подключения к сети.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"

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