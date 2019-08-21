Более 16 километров ЛЭП "Псковэнерго" оснастит самонесущим изолированным проводом на юге области

Более 16 километров линий электропередачи 0,4 кВ в южной части Псковской области будут оснащены самонесущим изолированным проводом (СИП) в рамках реализации ремонтной и инвестиционной программ филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго». Работы ведутся на территории ответственности ПО «Южные ЭС» на участках линий в Великолукском и Новосокольническом районах, в городах Невель, Великие Луки, Новосокольники и в поселке Усвяты.



Оснащение воздушных ЛЭП самонесущим изолированным проводом ведется поэтапно с учетом наличия социально значимых потребителей и растущего спроса на техприсоединение. Так, обновление коснулось линии 0,4 кВ в деревне Булынино Великолукского района, питающей здание детского сада. В центре города Великие Луки современный провод смонтирован на участках ЛЭП в районе площади Ленина, улицы Либкнехта и набережной Шмидта. Также работы проведены на участках линий 0,4 кВ в деревнях Островки, Лосево, Поречье-3, Скоково и других.



Наиболее масштабные работы по переводу линий 0,4 кВ на СИП проводятся в поселке Усвяты. Здесь в рамках реализации инвестиционной программы предприятия в общей сложности будет обновлено более 8 километров ЛЭП с установкой новых опор и заменой провода.



Обновление касается линий, где ранее был смонтирован «голый» алюминиевый провод, который по эксплуатационным характеристикам не отвечает современным требованиям. В отличие от него, самонесущий изолированный провод (СИП) снижает эксплуатационные расходы, устойчив к механическим и климатическим воздействиям, препятствует снегоналипанию и образованию обледенения, а также сводит к минимуму несанкционированные подключения к сети.