Две компании представили проекты для реализации на ТОСЭР "Новокузнецк"

В областной администрации состоялось очередное заседание Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса. Члены Совета под председательством заместителя губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексея Крупина рассмотрели вопросы о возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Новокузнецк" с двумя компаниями.

Свой проект представила компания ООО "Кузбасский энергомашиностроительный завод". Организация планирует открыть производство аспирационной и климатической техники. В рамках проекта будут выпускаться два вида продукции: пылегазоочистные системы (предназначены для предотвращения распространения вредных пылевых выбросов от источника в воздух рабочей зоны химических, металлургических, обрабатывающих предприятий легкой и тяжелой промышленности), а также кондиционеры (предназначены для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха помещений различного типа). Стоимость проекта – почти 4,5 млн рублей. Предусмотрено создание 12 рабочих мест.

ООО "Машиностроительная компания" планирует наладить в ТОСЭР "Новокузнецк" производство горно-шахтного оборудования, запасных частей и комплектующих (шахтные углесосы, запасные части проходческих и очистных комбайнов, узлы канатно-рельсовой дороги и др.). Как рассказал генеральный директор компании Руслан Сапожков, инвестиции составят более 16,5 млн рублей. Количество новых созданных рабочих мест – 10.

В рамках заседания Совета также был представлен инвестиционный проект по развитию Новокузнецкого индустриального парка, представляющего собой технологическую площадку для размещения производственного бизнеса. Услуги парка, которые предоставляются резидентам: субаренда имущества, поставка энергоресурсов, обслуживание инфраструктуры. В настоящий момент резидентство в Новокузнецком индустриальном парке имеют шесть компаний. К 2020 году их количество планируют увеличить до 15 компаний. Инвестиции в инфраструктуру Новокузнецкого индустриального парка составят 190 млн рублей. Количество рабочих мест – 650.

Члены Совета одобрили реализацию данного проекта на территории Кузбасса.

В настоящий момент в реестрах резидентов ТОСЭР — 47 организаций (6 – в ТОСЭР "Юрга", 4 – в ТОСЭР "Анжеро-Судженск", 32 – в ТОСЭР "Новокузнецк" и 5 – в ТОСЭР "Прокопьевск").

kuzpress.ru