Две компании представили проекты для реализации на ТОСЭР "Новокузнецк"
 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Две компании представили проекты для реализации на ТОСЭР "Новокузнецк"

Две компании представили проекты для реализации на ТОСЭР Новокузнецк

12 сентября 2019, 16:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТОСЭР НОВОКУЗНЕЦК
Отрасль: Строительство Машиностроение 

Обсудить на форуме

140 просмотров

В областной администрации состоялось очередное заседание Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса. Члены Совета под председательством заместителя губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексея Крупина рассмотрели вопросы о возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Новокузнецк" с двумя компаниями.

Свой проект представила компания ООО "Кузбасский энергомашиностроительный завод". Организация планирует открыть производство аспирационной и климатической техники. В рамках проекта будут выпускаться два вида продукции: пылегазоочистные системы (предназначены для предотвращения распространения вредных пылевых выбросов от источника в воздух рабочей зоны химических, металлургических, обрабатывающих предприятий легкой и тяжелой промышленности), а также кондиционеры (предназначены для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха помещений различного типа). Стоимость проекта – почти 4,5 млн рублей. Предусмотрено создание 12 рабочих мест.

ООО "Машиностроительная компания" планирует наладить в ТОСЭР "Новокузнецк" производство горно-шахтного оборудования, запасных частей и комплектующих (шахтные углесосы, запасные части проходческих и очистных комбайнов, узлы канатно-рельсовой дороги и др.). Как рассказал генеральный директор компании Руслан Сапожков, инвестиции составят более 16,5 млн рублей. Количество новых созданных рабочих мест – 10.

В рамках заседания Совета также был представлен инвестиционный проект по развитию Новокузнецкого индустриального парка, представляющего собой технологическую площадку для размещения производственного бизнеса. Услуги парка, которые предоставляются резидентам: субаренда имущества, поставка энергоресурсов, обслуживание инфраструктуры. В настоящий момент резидентство в Новокузнецком индустриальном парке имеют шесть компаний. К 2020 году их количество планируют увеличить до 15 компаний. Инвестиции в инфраструктуру Новокузнецкого индустриального парка составят 190 млн рублей. Количество рабочих мест – 650.

Члены Совета одобрили реализацию данного проекта на территории Кузбасса.

В настоящий момент в реестрах резидентов ТОСЭР — 47 организаций (6 – в ТОСЭР "Юрга", 4 – в ТОСЭР "Анжеро-Судженск", 32 – в ТОСЭР "Новокузнецк" и 5 – в ТОСЭР "Прокопьевск").

kuzpress.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
ГЗК выделила землю под строительство станции
Производитель изделий из металлопроката увеличит выпуск продукции в Лыткарине
Систему ГЛОНАСС станут совершенствовать в нижегородском научном центре
Мутко: участки трассы Минводы - Кисловодск должны быть расширены до 2021 года

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно