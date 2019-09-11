Энергетики "Россети Урал" способствуют реализации инвестиционного проекта в городе Нытва, получившем статус территории опережающего развития

Филиал «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечил выдачу мощности, необходимой для реализации первой очереди перспективного инвестиционного проекта по производству лущеного шпона. Проект реализуется на площадке, которая расположена в городе Нытва, получившем статус территории опережающего развития. Осуществляет его ООО «Латофлекс Плюс». Данная компания специализируется на производстве изделий из дерева.

С целью исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики «Пермэнерго» произвели на подстанции 110/35/10 кВ «Заречье» замену масляного выключателя 10 кВ. Также установлена новая трансформаторная подстанция, построена воздушная линия электропередачи 10 кВ. Выполнение указанных мероприятий позволило выдать запрашиваемую инвестором мощность в объеме 150 кВт. Руководство компании «Латофлекс Плюс» выразило благодарность энергетикам за оперативное исполнение сетевой организацией обязательств по договору технологического присоединения.

В планах компании «Латофлекс Плюс» - запуск второй очереди проекта. Это должно произойти во 2 квартале 2020 года. Расширение производства потребует дополнительной электрической мощности в объеме 500 кВт. Энергетики готовы выполнить эту задачу.

Сроки реализации проекта в Нытве – 2018-2024 годы, объем инвестиций – более 116 млн рублей. Планируется создание нескольких десятков рабочих мест.

«Свою продукцию мы уже сейчас отправляем как по России, так и в Европу. Строительство новой площадки позволит нам увеличить не только объемы производства, но и расширить производственную линейку», - отмечает генеральный директор ООО «Латофлекс Плюс» Игорь Чертулов.

Напомним, что территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) создана на территории города Нытва Пермского края постановлением Правительства РФ от 30 марта 2019 года. Получение статуса ТОСЭР позволяет развивать инвестиционные проекты, диверсифицирующие экономику моногорода, использовать новые возможности для развития бизнеса, создания рабочих мест. ТОСЭР «Нытва» создана на период с 2019 по 2028 годы (10 лет) и дает возможность бизнесу, создающему в Нытве новые рабочие места, стать резидентом ТОСЭР и получить налоговое льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.