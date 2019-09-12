Производитель изделий из металлопроката увеличит выпуск продукции в Лыткарине

Группа компаний «ДиПОС» модернизирует производственно-складской комплекс в Лыткарине, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Компания, специализирующаяся на выпуске изделий из металлопроката для строительной, автомобильной, топливно-энергетической, машиностроительной, электротехнической и других отраслей, ввела в эксплуатацию новую линию по изготовлению поддерживающих каркасов «змейка».

«Возросший спрос на сварные фиксаторы арматурных сеток обозначил необходимость ввода в эксплуатацию второй производственной линии, что позволит не только оперативно выполнять заказы, но и экономить время и энергоресурсы при переводе оборудования с одного вида фиксаторов на другой», - сообщил руководитель департамента продаж продукции метизного производства ГК «ДиПОС» Николай Конищев.

Фиксаторы «змейка» являются универсальным изделием и применяются при устройстве бетонных промышленных полов и межэтажных перекрытий в монолитном строительстве, при производстве дорожных плит.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов рассказал, что благодаря модернизации предприятие уже в октябре текущего года планирует увеличить объем ежемесячного выпуска продукции до 500 тысяч единиц.

«Линия полностью автоматизирована, для круглосуточной работы потребовалось трудоустроить четыре человека. Однако в ближайших планах компании дальнейшее расширение в Лыткарино. «ДиПОС» приобрела новый участок общей площадью 5 гектаров для развития производственно-складского комплекса. Вместе со строительством новых мощностей будет создано еще несколько десятков рабочих мест к уже более 500 существующим в компании», - добавил Хромов.

«Складской комплекс «ДиПОС – Москва», который расположен в городском округе Лыткарино, является одним из крупнейших филиалов группы компании. Предприятия на площади свыше 30 гектар занимается производством каркасов буронабивных свай, арматуры, сварных сеток, поддерживающих каркасов для двойного армирования, скобо-гибочных изделий, а также резка металлопроката газом, лентоспильными станами и плазмой, заключили в пресс-службе ведомства.

mosreg.ru