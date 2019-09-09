Россети Сибирь: подготовка к зиме близится к завершению

Компания «Россети Сибирь» ведет подготовку к предстоящему отопительному сезону. Работы идут с небольшим опережением графика.

О начале отопительного сезона объявили власти шести регионов присутствия компании «Россети Сибирь»: в Красноярском крае отопительный сезон официально стартует чуть раньше обычного – с 13 сентября, в Кемеровской области – 15 сентября, В Бурятии – 16, в Забайкальском крае – 19, в Омской области – 20 сентября и в Хакасии тепло в дома жителей коммунальные службы начнут подавать в начале октября.

Продолжается горячая пора и у электроэнергетиков. В 2019 году на ремонтную программу электросетей на всей территории присутствия Россети Сибирь направлено более шести миллиардов рублей.

Ремонтные работы ведутся во всех производственных отделениях филиалов Россети Сибирь. К этому времени выполнен ремонт оборудования распределительных подстанций напряжением 110 и 35 киловольт и комплектных трансформаторных подстанций. С опережением графика идет замена дефектных опор на линиях электропередачи напряжением 110-0,4 киловольт. Ведется замена «голого» провода на самонесущий изолированный (СИП). Такой провод более надежен, не позволяет расхищать электроэнергию и не интересен энерговорам. Всего в регионах присутствия отремонтировано почти 30 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) и заменено более 26 тысяч опор.

В целом по Сибири план подготовки к зиме выполнен на 70%. В настоящее время в филиалах проводятся мероприятия, направленные на устранение выявленных при анализе аварийности недостатков. Все они должны быть устранены до 20 сентября. Текущий индекс готовности в отопительный сезон в филиалах компании – не ниже 0,99 (паспорт готовности выдается при индексе 1).

«Подготовка электросетевого комплекса девяти сибирских регионов к зиме – это очень ответственная задача, ведь от того, насколько качественно и своевременно будет отремонтировано основное оборудование, будет зависеть надёжность энергоснабжения потребителей – а значит, качество жизни миллионов сибиряков. Энергетики «Россети Сибирь» сейчас выкладываются на все 100%, и мы уверены, что паспорта готовности к осенне-зимнему периоду все филиалы компании получат в срок», - сказал генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Проведенные мероприятия позволят обеспечить надежную работу электросетевого комплекса регионов Сибири и Дальнего Востока в осенне-зимний период 2019-20 годов. Паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода от Минэнерго России компания «Россети Сибирь» планирует получить в ноябре.