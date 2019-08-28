Надёжные связи – надёжность сетей

Масштабная реконструкция системы связи передачи данных проводится в филиале «Энергокомплекс» компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго»). Она обеспечит необходимую скорость и устойчивость связи при обмене информацией.

Сейчас работы ведутся в северном направлении: ВЛ «Октябрьская – Сергино – Надым» с заходом на подстанции 110 кВ «Бобровская», «Белоярская», «Сорум», «Лонг-Юган» и ПС 220 кВ «Надым». Общая протяжённость участков системы волоконно–оптических линий связи (ВОЛС) от удалённых подстанций филиала в этом направлении составит более пяти километров и пройдут по территориям Октябрьского, Белоярского районов Югры и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Замкнут кольцо ВОЛС подстанции филиала «Северные электрические сети».

В результате реконструкции появится возможность организовать участок магистральной транспортной сети с широкополосными каналами передачи данных высокой отказоустойчивости. До сих пор обмен технологической информацией с диспетчерским центром компании производится по аналоговой аппаратуре ВЧ-связи, которая не удовлетворяет современным требованиям к передаваемым объёмам информации. Новое техническое решение напрямую влияет на надёжность эксплуатации подстанционного электрооборудования, а, значит, и на качество электроснабжения потребителей, среди которых крупные населенные пункты, такие как город Белоярский и посёлки Лыхма и Сорум.

Работы по реконструкции системы связи передачи данных «Энергокомплекс» начал ещё в прошлом году. Тогда был произведён подвес ВОЛС на ВЛ 110 кВ между подстанциями 220 кВ «Красноленинская» и «Хора» с заходом на ПС «Нулевая». Общая протяжённость линии связи составила более 42 километров. Завершить реконструкцию планируется до конца текущего года.