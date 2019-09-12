Газовая долина: проект Амурского газохимического комплекса представили президенту России на ВЭФ

RusCable Review
13 сентября 2019, 17:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: СИБУР, ВЭФ-2019, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали предварительный договор, в котором отражены главные коммерческие условия поставки газов с Амурского ГПЗ на Амурский ГХК
Компания «Сибур» прорабатывает возможность строительства в Амурской области одного из крупнейших в мире газохимических предприятий. Амбициозный проект Амурского ГХК представили президенту России Владимиру Путину на юбилейном, пятом Восточном экономическом форуме. Кроме того, на ВЭФ подписан договор между Сибуром и Газпромом, чей газоперерабатывающий завод станет основным источником сырья для газохимического комплекса. Ковда новое предприятие появится на территории области и как это отразится на регионе, узнавала АП.
Сейчас в Свободненском районе Приамурья уже идет активное строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Новому предприятию предстоит делить на фракции природный газ, который по трубопроводу «Сила Сибири» придет на Дальний Восток с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Здесь же Сибур планирует возвести газохимический комплекс, который будет перерабатывать сырье с ГПЗ. Проект на Восточном экономическом форуме президенту РФ Владимиру Путину представил председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов.
— Реализация проекта Амурского ГХК заметно повлияет на приток в регион новых технологий, развитие социальной инфраструктуры, будет способствовать дополнительному производству высокотехнологичной продукции и развитию российского несырьевого экспорта, — подчеркнул Дмитрий Конов. Основным сырьем для газохимического комплекса станет этановая фракция, которая будет поступать с Амурского газоперерабатывающего завода. ГХК сможет пропускать до 2 миллионов тонн сырья в год, выдавая 1,5 миллиона тонн этилена. В дальнейшем полученный газ переработают в полиэтилен — товар очень востребован на российском и мировом рынках. Но это не окончательные планы компании. Сибур рассматривает возможность расширить конфигурацию комплекса и также заняться переработкой сжиженных углеводородных газов (СУГ), а точнее — пропана и бутана.
В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме Газпром и Сибур уже заключили долгосрочный договор на поставку этановой фракции. А в сентябре 2019 года — на другом конце страны — на Восточном экономическом форуме — компании договорились и о поставках сжиженных углеводородных газов. Председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали предварительный договор, в котором отражены главные коммерческие условия поставки газов с Амурского ГПЗ на Амурский ГХК.
— Подписание договора создает возможности для вовлечения в переработку на территории России дополнительных объемов углеводородного сырья. Возможная реализация проекта в расширенной конфигурации позволит переориентировать СУГ с экспортных поставок на переработку на внутреннем рынке, обеспечив дополнительную сырьевую базу для различных смежных отраслей промышленности, а также будет способствовать дополнительному производству высокотехнологичной экспортно ориентированной продукции, — пояснил Дмитрий Конов.
Газпром готов ежегодно поставлять новому предприятию 1,5 миллиона тонн сжиженного углеводородного газа. Это позволит Сибуру увеличить мощность газохимического комплекса до 2,7 миллиона тонн продукции в год. Завод будет выпускать 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн пропилена в год.
Как отмечают эксперты Сибура, в расширенной конфигурации Амурский ГХК станет крупнейшим газохимическим предприятием мира, продукция которого найдет свое применение во многих отраслях промышленности. И если базовая конфигурация завода предполагает создание одной тысячи высокотехнологичных рабочих мест, то расширение производства позволит увеличить штат еще на 300человек. А налоговые поступления в бюджеты всех уровней вырастут на 4 миллиарда рублей.
Руководство Сибура примет окончательное решение по инвестиционному проекту и конфигурации комплекса до конца 2019 года. Но подготовка площадки под будущий ГХК уже началась. Газохимический комплекс возведут недалеко от газоперерабатывающего завода— предприятия будут разделять менее 5 километров.
Реализация проектов ГПЗ и ГХК уменьшит отток кадров из Амурской области, закрепит в регионе высококвалифицированных специалистов и молодежь.
Сейчас ведется инженерная подготовка строительной площадки Амурского IXK. Чтобы выровнять территорию, где разница между самой высокой и низкой точками составляет 59 метров, предстоит насыпать 11,4 миллиона кубометров земли и вынуть 15,8 миллиона кубов. В пик строительных работ в реализации проекта будет задействовано около 20 тысяч человек.
Закончить стройку и начать пусконаладочные работы на Амурском ГХК планируют не ранее 2024 года. Это произойдет одновременно с вводом в эксплуатацию четвертой очереди ГПЗ. По данным на середину 2019 года, проект газоперерабатывающего завода выполнен на 45%. На площадке завершается установка оборудования на первых двух технологических линиях. Их планируют ввести в работу в феврале 2021 года.
Строительство двух предприятий мирового масштаба создаст на территории Приамурья крупнейший газоперерабатывающий и газохимический кластер. Причем это не только отразится на экономическом и социальном развитии региона, но и повлияет на весь Дальний Восток. Кластер позволит перерабатывать углеводородное сырье на территории России и получать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
В Приамурье на двух газовых заводах в общей сложности будет создано более 4 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Кроме того, как отмечают специалисты, крупные производства потянут за собой развитие смежных отраслей: сферы услуг, транспорта, переработки продукции, поставок оборудования и материалов. И это также даст дополнительные рабочие места— еще около 5 тысяч вакансий.
Ожидается, что крупные проекты пополнят бюджет Приамурья. К примеру, с начала строительства Амурского ГПЗ и газопровода «Сила Сибири» поступления в областную казну превысили 1,5 миллиарда рублей. Офис нового юридического лица ООО «Амурский ГХК» уже зарегистрирован в селе Черниговка Свободненско- го района—это позволит улучшить финансовое состояние конкретного населенного пункта и района.
Предполагается, что реализация проектов ГПЗ и ГХК уменьшит отток кадров из Амурской области, закрепит в регионе высококвалифицированных специалистов и молодежь. Благодаря кластеру увеличивается выбор будущих профессий для школьников и студентов, причем они будут связаны не только с газо- химией, но и с цифровизацией, ИТ, управлением крупными проектами.
Василий Орлов, губернатор Амурской области:
— Для нас это производство крайне важно. Амурский газохимический комплекс, безусловно, окажет серьезное влияние на экономику Амурской области. Завод является уникальным предприятием не только для Приамурья, но и для всего Дальнего Востока. Его строительство — это и приток инвестиций, и увеличение ВВП региона, и налоги, и занятость жителей. Газовые проекты формируют ядро газохимического кластера, на базе которого развитие получат сопутствующие и смежные производства, транспортная и обеспечивающая инфраструктура. Экономика знаний получает новый вектор развития за счет открытия новых специальностей и профессий.