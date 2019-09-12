Газовая долина: проект Амурского газохимического комплекса представили президенту России на ВЭФ

Председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписа­ли предварительный договор, в котором отражены главные коммер­ческие условия поставки газов с Амурского ГПЗ на Амурский ГХК

Компания «Сибур» прорабаты­вает возможность строительства в Амурской области одного из круп­нейших в мире газохимических предприятий. Амбициозный про­ект Амурского ГХК представили президенту России Владимиру Путину на юбилейном, пятом Вос­точном экономическом форуме. Кроме того, на ВЭФ подписан дого­вор между Сибуром и Газпромом, чей газоперерабатывающий завод станет основным источником сы­рья для газохимического комплек­са. Ковда новое предприятие появит­ся на территории области и как это отразится на регионе, узнавала АП.

Газохимический комплекс заберет этан с ГПЗ

Сейчас в Свободненском райо­не Приамурья уже идет активное строительство Амурского газопе­рерабатывающего завода. Новому предприятию предстоит делить на фракции природный газ, кото­рый по трубопроводу «Сила Си­бири» придет на Дальний Восток с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Здесь же Сибур планирует возвести газохимиче­ский комплекс, который будет перерабатывать сырье с ГПЗ. Про­ект на Восточном экономическом форуме президенту РФ Владимиру Путину представил председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов.

— Реализация проекта Амурско­го ГХК заметно повлияет на приток в регион новых технологий, разви­тие социальной инфраструктуры, будет способствовать дополнитель­ному производству высокотехно­логичной продукции и развитию российского несырьевого экспор­та, — подчеркнул Дмитрий Конов. Основным сырьем для газо­химического комплекса станет этановая фракция, которая будет поступать с Амурского газоперерабатывающего завода. ГХК сможет пропускать до 2 миллионов тонн сырья в год, выдавая 1,5 миллиона тонн этилена. В дальнейшем полу­ченный газ переработают в полиэ­тилен — товар очень востребован на российском и мировом рынках. Но это не окончательные планы компании. Сибур рассматривает возможность расширить конфигу­рацию комплекса и также заняться переработкой сжиженных углево­дородных газов (СУГ), а точнее — пропана и бутана.

Амурский ГХК может стать крупнейшим в мире

В мае 2018 года на Петербург­ском международном экономиче­ском форуме Газпром и Сибур уже заключили долгосрочный договор на поставку этановой фракции. А в сентябре 2019 года — на дру­гом конце страны — на Восточном экономическом форуме — компа­нии договорились и о поставках сжиженных углеводородных га­зов. Председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер под­писали предварительный договор, в котором отражены главные ком­мерческие условия поставки газов с Амурского ГПЗ на Амурский ГХК.

— Подписание договора создает возможности для вовлечения в пе­реработку на территории России дополнительных объемов углево­дородного сырья. Возможная ре­ализация проекта в расширенной конфигурации позволит переори­ентировать СУГ с экспортных поста­вок на переработку на внутреннем рынке, обеспечив дополнитель­ную сырьевую базу для различных смежных отраслей промышленности, а также будет способствовать дополнительному производству высокотехнологичной экспортно ориентированной продукции, — пояснил Дмитрий Конов.

Газпром готов ежегодно постав­лять новому предприятию 1,5 мил­лиона тонн сжиженного углеводо­родного газа. Это позволит Сибуру увеличить мощность газохимиче­ского комплекса до 2,7 миллиона тонн продукции в год. Завод будет выпускать 2,3 миллиона тонн по­лиэтилена и 400 тысяч тонн про­пилена в год.

Как отмечают эксперты Сибу­ра, в расширенной конфигурации Амурский ГХК станет крупнейшим газохимическим предприятием мира, продукция которого найдет свое применение во многих от­раслях промышленности. И если базовая конфигурация завода пред­полагает создание одной тысячи высокотехнологичных рабочих мест, то расширение производства позволит увеличить штат еще на 300человек. А налоговые поступле­ния в бюджеты всех уровней выра­стут на 4 миллиарда рублей.

Подготовка стройплощадки уже началась

Руководство Сибура примет окончательное решение по инве­стиционному проекту и конфигура­ции комплекса до конца 2019 года. Но подготовка площадки под буду­щий ГХК уже началась. Газохимиче­ский комплекс возведут недалеко от газоперерабатывающего завода— предприятия будут разделять менее 5 километров.

Реализация проектов ГПЗ и ГХК уменьшит отток кадров из Амурской области, закрепит в регионе высококвалифицированных специалистов и молодежь.

Сейчас ведется инженерная под­готовка строительной площадки Амурского IXK. Чтобы выровнять территорию, где разница между самой высокой и низкой точками составляет 59 метров, предстоит насыпать 11,4 миллиона кубоме­тров земли и вынуть 15,8 миллиона кубов. В пик строительных работ в реализации проекта будет задей­ствовано около 20 тысяч человек.

Закончить стройку и начать пу­сконаладочные работы на Амурском ГХК планируют не ранее 2024 года. Это произойдет одновременно с вводом в эксплуатацию четвертой очереди ГПЗ. По данным на середи­ну 2019 года, проект газоперерабаты­вающего завода выполнен на 45%. На площадке завершается установка оборудования на первых двух техно­логических линиях. Их планируют ввести в работу в феврале 2021 года.

Приамурье получит налоги и рабочие места

Строительство двух предпри­ятий мирового масштаба создаст на территории Приамурья крупней­ший газоперерабатывающий и газо­химический кластер. Причем это не только отразится на экономическом и социальном развитии региона, но и повлияет на весь Дальний Восток. Кластер позволит перерабатывать углеводородное сырье на террито­рии России и получать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В Приамурье на двух газовых за­водах в общей сложности будет соз­дано более 4 тысяч высококвалифи­цированных рабочих мест. Кроме того, как отмечают специалисты, крупные производства потянут за собой развитие смежных отраслей: сферы услуг, транспорта, переработ­ки продукции, поставок оборудова­ния и материалов. И это также даст дополнительные рабочие места— еще около 5 тысяч вакансий.

Ожидается, что крупные проекты пополнят бюджет Приамурья. К при­меру, с начала строительства Амурско­го ГПЗ и газопровода «Сила Сибири» поступления в областную казну пре­высили 1,5 миллиарда рублей. Офис нового юридического лица ООО «Амурский ГХК» уже зарегистриро­ван в селе Черниговка Свободненско- го района—это позволит улучшить финансовое состояние конкретного населенного пункта и района.

Предполагается, что реализация проектов ГПЗ и ГХК уменьшит от­ток кадров из Амурской области, за­крепит в регионе высококвалифици­рованных специалистов и молодежь. Благодаря кластеру увеличивается выбор будущих профессий для школьников и студентов, причем они будут связаны не только с газо- химией, но и с цифровизацией, ИТ, управлением крупными проектами.

Василий Орлов, губернатор Амурской области: