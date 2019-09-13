"Карелэнерго" модернизировало оборудование подстанций

С начала года в рамках ремонтной программы на подстанциях разного класса напряжения было отремонтировано 160 коммутационных аппаратов: современных выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. На подстанциях 110 кВ «Ледмозеро», «Вяртсиля», «Челмужи», «Ругозеро» выполнен капитальный ремонт четырех силовых трансформаторов, общей суммарной мощностью 25,1 МВА.

За сухой статистикой – надежная работа оборудования, своевременно подготовленного к очередному осенне-зимнему периоду, а значит – бесперебойное электроснабжение потребителей. К примеру, подстанция «Вяртсиля» обеспечивает электроснабжение не только одноименного поселка, но и значимой инфраструктуры: старейшего металлургического завода России и крупного контрольно-пропускного пункта на российско-финляндской границе, через который проходит около миллиона человек ежегодно.

Суммарные затраты на ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ за 8 месяцев 2019 года составили 36,96 млн рублей. Работы ведутся как собственными силами, так и с привлечением специализированных подрядных организаций. Все работы по программе технического обслуживания и ремонтов 2019 года карельские энергетики планируют завершить до 1 октября.