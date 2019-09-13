Комиэнерго обеспечит надежное электроснабжение 11 тысяч жителей Троицко-Печорского района

Филиал «Комиэнерго» компании «Россети Северо-Запад» модернизирует оборудование подстанции 110/35/6 кВ «Верхняя Омра» в Республике Коми. Реализация инвестиционного проекта повысит надежность и качество электроснабжения 11 тысяч жителей Троицко-Печорского района, а также предприятий нефтедобывающей и лесоперерабатывающей промышленности. На реконструкцию подстанции энергокомпания направила 12 млн рублей.

Подстанция «Верхняя Омра» является центром питания для 12 подстанций 35-110 кВ Троицко-Печорского района. На подстанции энергетики меняют морально и физически устаревшее коммутационное оборудование 110 кВ на современные элегазовые выключатели. После модернизации оборудования энергетики смогут в случае технологического нарушения быстрее локализовать повреждение и сократить время на восстановление рабочей схемы электроснабжения. Все работы планируется завершить до конца сентября.