Открываем двери с проектом "Открой Моспром"

Для тех, кому интересно заглянуть в кабельный цех, «Москабельмет» вновь приглашает гостей и проводит увлекательную экскурсию.

Показывать закулисье кабельного производства всем желающим уже становится доброй традицией для ГК «Москабельмет». 8 августа предприятие приняло участие в акции Правительства Москвы «Дни без турникетов» и устроили интересную и познавательную экскурсию на свой завод. Тогда «Москабельмет» пообещал, что это только начало и подобные мероприятия будут еще.

Завод «Москабельмет» держит слово – и присоединяется к проекту «Открой Моспром»!

26 сентября, с 12.00 до 14.00 двери предприятия распахнутся для тех, кто активно интересуется кабельной промышленностью и хочет посмотреть, где производятся кабели для Московского метрополитена.

Проект «Открой Моспром» стартовал в этом году и с 26 по 28 сентября пройдет уже в третий раз. Его организатор – Департамент инвестиционной и промышленной политики, а цель – знакомить всех желающих с историей и развитием московской промышленности. Знакомство это проходит в интересном и живом формате посещения производств и общения со специалистами. «Москабельмет», конечно же, готовит увлекательную встречу, которая, если повезет с погодой, будет сопровождаться живой музыкой, звучащей в нашем красивом сквере.

Информация о регистрации на экскурсию будет опубликована на официальном сайте проекта.

Следите за обновлениями по ссылке, и до встречи на заводе «Москабельмет»!