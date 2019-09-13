"Росэлектроника" развивает сотрудничество с Новгородской областью

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и Новгородская область договорились о сотрудничестве в сфере внедрения на территории региона инновационных технологий для регионального управления, здравоохранения, городского транспорта, образования, инфраструктуры сетей связи, экологии и туризма. Соответствующее соглашение в присутствии губернатора Новгородской области Андрея Никитина подписали заместитель генерального директора по корпоративному развитию «Росэлектроники» Елена Лютова и заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов.

Холдинг намерен предложить региону свои разработки для городского управления и жилищно-коммунального хозяйства. Интеллектуальные приборы учета и цифровые системы управления энергоресурсами позволят оптимизировать потребление электроэнергии. Системы фотовидеофиксации «Росэлектроники» могут быть использованы для контроля нарушений правил дорожного движения и создания системы интеллектуального видеонаблюдения в общественных местах. В сфере образования холдинг готов внедрить в регионе такие разработки, как цифровая платформа профориентации учащихся и система «Цифровая школа будущего».

«Новгородская область – крупный производственный центр, и предприятия Ростеха вносят свой вклад в промышленный потенциал региона. Уверена, что компетенции и наработки «Росэлектроники» будут способствовать успешной реализации национальных проектов на территории области, а применение наших комплексных решений повысит комфорт и качество жизни жителей региона», – заявила Елена Лютова в ходе церемонии подписания соглашения.

«Для нас первостепенная задача – делать жизнь новгородцев не только комфортнее, но и безопаснее. Интересно совместно поработать с «Росэлектроникой», и я уверен, что решения и разработки холдинга помогут нам грамотно решить вопрос с созданием и распространением системы фотовидеофиксации, а также развивать другие социально значимые сферы», – сказал Андрей Никитин.

Соглашение было подписано в рамках ежегодного производственного совещания по вопросам развития промышленности, проходящего 12–13 сентября в Великом Новгороде под эгидой федерального проекта «Локомотивы роста».