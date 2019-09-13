Заместитель Председателя Правления Системного оператора Федор Опадчий представил Ассоциацию системных операторов GO15 на конгрессе Мирового энергетического совета

11 сентября на 24-м конгрессе Мирового энергетического совета (МИРЭС, WEC) в Абу-Даби заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС», президент Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15 Федор Опадчий изложил позицию системных операторов мира по наиболее актуальным вопросам, связанным с процессами трансформации мировой энергетики и изменениями структуры энергорынков в период «энергетического перехода».

В ходе двух своих выступлений на площадках конгресса, включая совместную конференцию, организованную GO15 и ICER (Международная конфедерация органов регулирования энергетики), Федор Опадчий ознакомил участников с основными фактами из истории Ассоциации GO15, рассказал о ее задачах и основных направлениях деятельности, а также перечислил современные тренды мировой электроэнергетики, которые, по мнению членов GO15, в ближайшей перспективе будут иметь определяющее значение. Это, прежде всего, переход к низкоуглеродной энергетике, рост доли распределенной генерации в энергосистемах, техническое и технологическое усложнение энергосистем и усиление влияния на них климатических факторов.

«Количество и масштаб происходящих изменений в отдельных энергосистемах позволяют говорить об их революционном характере, фактически – о переходе энергосистем и задач управления ими в иное качество. Несмотря на то, что скорость и глубина соответствующих изменений в разных странах различаются, тренды развития являются общими для всех крупных энергосистем. При этом современное развитие цивилизации критически зависит от энергоснабжения, поэтому требования к непрерывности, надежности и качеству энергоснабжения постоянно возрастают. Все эти тектонические изменения ведут к перестройке технологических и организационных основ диспетчерского управления и поэтому требуют адаптации роли системных и сетевых операторов под новую реальность», – резюмировал президент GO15.

Он перечислил главные вызовы, с которыми сталкивается отрасль в процессе «энергетического перехода». По мере роста децентрализации назревает необходимость реформирования регуляторной среды, внедрения новых бизнес-моделей для интеграции новых системных услуг и вовлечения новых энергоресурсов в функционирование большой энергетики. Развитие микроэнергосистем и умной энергетики, опирающейся на продвинутые цифровые технологии, способствует появлению новых типов игроков на энергетическом рынке – агрегаторов распределенных ресурсов и сервисов, необходимых для обеспечения надежности и эффективности работы электроэнергетики.

Говоря об успешном опыте интеграции в энергетику современных и перспективных технологий, Федор Опадчий привел пример России и США, в которых рыночные механизмы, характерные для «классического» дизайна энергетических рынков, дополняются инструментами, позволяющими отвечать на вызовы эпохи энергетического перехода: технологиями управления спросом (Demand Responce) как для оптовых, так и для розничных потребителей электроэнергии, предоставляющих эти услуги через компании-агрегаторы, а также микроэнергосистемы и другие современные механизмы и бизнес-модели.

МИРЭС – крупнейшая в мире международная неправительственная организация в сфере энергетики объединяет более 100 стран, в том числе Россию через национальный комитет (РНК) МИРЭС. Главные задачи организации: консолидация руководителей и профессионалов в энергетической сфере, поощрение исследовательской работы по энергетическим вопросам, сопоставление научных сведений для устойчивого развития энергосектора, изучение различных методов энергоснабжения и перспектив применения энергии, а также освещение глобальных, государственных, региональных стратегий путем проведения мероприятий на мировом уровне, научных исследований с публикацией их результатов.