Заместитель Председателя Правления Системного оператора Федор Опадчий представил Ассоциацию системных операторов GO15 на конгрессе Мирового энергетического совета
 
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Мероприятия

Заместитель Председателя Правления Системного оператора Федор Опадчий представил Ассоциацию системных операторов GO15 на конгрессе Мирового энергетического совета

Заместитель Председателя Правления Системного оператора Федор Опадчий представил Ассоциацию системных операторов GO15 на конгрессе Мирового энергетического совета

13 сентября 2019, 16:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЭК 2019, WEC 2019, КОНГРЕСС МИРЭС, СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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11 сентября на 24-м конгрессе Мирового энергетического совета (МИРЭС, WEC) в Абу-Даби заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС», президент Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем GO15 Федор Опадчий изложил позицию системных операторов мира по наиболее актуальным вопросам, связанным с процессами трансформации мировой энергетики и изменениями структуры энергорынков в период «энергетического перехода».

В ходе двух своих выступлений на площадках конгресса, включая совместную конференцию, организованную GO15 и ICER (Международная конфедерация органов регулирования энергетики), Федор Опадчий ознакомил участников с основными фактами из истории Ассоциации GO15, рассказал о ее задачах и основных направлениях деятельности, а также перечислил современные тренды мировой электроэнергетики, которые, по мнению членов GO15, в ближайшей перспективе будут иметь определяющее значение. Это, прежде всего, переход к низкоуглеродной энергетике, рост доли распределенной генерации в энергосистемах, техническое и технологическое усложнение энергосистем и усиление влияния на них климатических факторов.

«Количество и масштаб происходящих изменений в отдельных энергосистемах позволяют говорить об их революционном характере, фактически – о переходе энергосистем и задач управления ими в иное качество. Несмотря на то, что скорость и глубина соответствующих изменений в разных странах различаются, тренды развития являются общими для всех крупных энергосистем. При этом современное развитие цивилизации критически зависит от энергоснабжения, поэтому требования к непрерывности, надежности и качеству энергоснабжения постоянно возрастают. Все эти тектонические изменения ведут к перестройке технологических и организационных основ диспетчерского управления и поэтому требуют адаптации роли системных и сетевых операторов под новую реальность», – резюмировал президент GO15.

Он перечислил главные вызовы, с которыми сталкивается отрасль в процессе «энергетического перехода». По мере роста децентрализации назревает необходимость реформирования регуляторной среды, внедрения новых бизнес-моделей для интеграции новых системных услуг и вовлечения новых энергоресурсов в функционирование большой энергетики. Развитие микроэнергосистем и умной энергетики, опирающейся на продвинутые цифровые технологии, способствует появлению новых типов игроков на энергетическом рынке – агрегаторов распределенных ресурсов и сервисов, необходимых для обеспечения надежности и эффективности работы электроэнергетики.

Говоря об успешном опыте интеграции в энергетику современных и перспективных технологий, Федор Опадчий привел пример России и США, в которых рыночные механизмы, характерные для «классического» дизайна энергетических рынков, дополняются инструментами, позволяющими отвечать на вызовы эпохи энергетического перехода: технологиями управления спросом (Demand Responce) как для оптовых, так и для розничных потребителей электроэнергии, предоставляющих эти услуги через компании-агрегаторы, а также микроэнергосистемы и другие современные механизмы и бизнес-модели.

МИРЭС – крупнейшая в мире международная неправительственная организация в сфере энергетики объединяет более 100 стран, в том числе Россию через национальный комитет (РНК) МИРЭС. Главные задачи организации: консолидация руководителей и профессионалов в энергетической сфере, поощрение исследовательской работы по энергетическим вопросам, сопоставление научных сведений для устойчивого развития энергосектора, изучение различных методов энергоснабжения и перспектив применения энергии, а также освещение глобальных, государственных, региональных стратегий путем проведения мероприятий на мировом уровне, научных исследований с публикацией их результатов.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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