10 тысяч км ЛЭП отремонтировали энергетики на Кубани и в Адыгее с начала года

С начала года в рамках ремонтной кампании энергетики «Россети Кубань» отремонтировали более 10 тысяч километров воздушных линий во всей зоне эксплуатационной ответственности компании в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Все работы ведутся строго в соответствии с утвержденным графиком и завершатся к началу октября.

В этом году общий объем ремонтной программы компании увеличен в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. План по ремонту ВЛ увеличен более чем на 330%. Специалистами компании с начала года отремонтировано порядка 1,5 тысяч км основной сети 35-110 кВ и 8,8 тысяч км распределительной сети 0,4-10 кВ.

Большой объем работ проведен по замене старого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Как показывает многолетняя практика, использование СИП существенно повышает надежность энергоснабжения. Новый провод более устойчив к внешним воздействиям, менее подвержен образованию изморози в зимний период, а значит затраты на обслуживание таких линий ниже. Кроме того, самонесущий провод не представляет ценности для охотников за цветными металлами.

Во всех филиалах проведены большие работы по замене грозотроса, установке разрядников – устройств, которые гасят напряжение при ударе молнии и защищают провод от перенапряжения, и другие работы. В ряде районов энергетики устанавливали дополнительные промежуточные опоры для уменьшения длины пролетов. Проведенные работы значительно увеличат устойчивость воздушной линии к негативным факторам окружающей среды.

На множестве воздушных линий по всей зоне эксплуатационной ответственности энергетики установили современные цифровые индикаторы повреждения. Внедрение новейших технических устройств способствует оперативному обнаружению дефектов и сокращению времени проведения восстановительных работ.

В ходе ремонтных работ энергетики также устанавливали на высоковольтных линиях электропередачи птицезащитные устройства. Эти приспособления препятствуют посадке и гнездованию птиц на траверсах и изоляторах, что обеспечивает не только сохранение популяций птиц, но и позволяет предотвратить возможные технологические нарушения в электросети.

Также в преддверии осенне-зимнего периода энергетики проверили техническое состояние систем плавки гололеда на линиях электропередачи 110 кВ.

Большой объем работ выполнен в труднодоступных зонах: в горно-лесистой местности, в лиманной зоне.

Все выполненные работы призваны улучшить надежность и бесперебойность энергоснабжения потребителей, а также максимально снизить риски возникновения технологических нарушений, связанных с ухудшением погодных условий в осенне-зимний период.