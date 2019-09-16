Анапа присоединяется к светлым городам

Этой осенью в Анапе будет модернизировано уличное освещение. Более 4000 светильников заменят на современные светодиодные. В результате платежи за электроэнергию снизятся как минимум на 60%, а показатели освещенности, напротив, заметно вырастут. И все это без инвестиций и бюджета.

Заказчиком выступает Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Подрядчик – компания «Световые Технологии ЭСКО» - начнет монтажные работы на днях, а завершит уже к ноябрю.

Все уличные светильники, подключенные к муниципальным сетям – это 4335 ртутных и натриевых светильников – будут демонтированы. Взамен устанавливаются светодиодные светильники производства МГК «Световые Технологии», крупнейшего производителя и поставщика энергоэффективных светотехнических решений в России и СНГ. Качество оборудования подтверждается испытаниями независимых лабораторий и всеми необходимыми сертификатами. Подрядчик дает 2-летнюю гарантию на качество монтажа, а функционирование светильников будет обеспечивать в течение семи лет. Минимальный срок службы светильников – 12 лет.

Мощность новых светильников зависит от категорийности дорог, но в целом в городе станет заметно светлее. Сегодня в Анапе, как в большинстве российских городов, нормы по освещенности не выполняются, хотя и они не обеспечивают зрительного комфорта. В результате проекта освещенность превысит нормируемые величины минимум на 25%, и город-курорт Анапа буквально в новом свете предстанет и перед горожанами, и перед многочисленными туристами и отдыхающими.

Новые светильники настолько технологичны, что позволят не только ярче осветить улицы города, но и будут потреблять значительно меньше электроэнергии, обеспечивая экономию более 60%. Это дает возможность реализовать проект без бюджетных инвестиций, через энергосервисный контракт. Исполнитель осуществляет поставку оборудования и производит работы за свой счет, а заказчик будет расплачиваться постепенно, из фактически достигнутой экономии.

Будет усовершенствована и система управления городским освещением – подрядчик установит без малого шесть десятков новых шкафов управления наружным освещением и специализированный программный комплекс АСКУЭ/АСУНО, так что городские службы смогут дистанционно управлять освещенностью в зависимости от потребностей и загрузки улиц. Эти меры послужат качеству световой среды в городе, а также принесут дополнительную экономию.

Компания «Световые Технологии ЭСКО» работает на рынке светотехники с 1998 года, и с 2015 реализует энергосервисные проекты. Из последних это замена уличного освещения в Невинномысске и Иваново.