Конкурс на получение субсидий для предпринимателей стартовал в 14 округах Подмосковья

На территории 14 городских округов Подмосковья стартовал конкурс на предоставление субсидий на частичную компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из муниципального бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На данный момент отбор заявок проходит на территории Раменского, Богородском, Орехово-Зуевского и Коломенского округов, а также в Солнечногорске, Подольске, Бронницах, Шаховской, Котельниках, Протвине, Чехове, Зарайске, Электрогорске и Серпухове.

«Общий объем финансовой поддержки в 14 муниципалитетах составит 49,14 миллиона рублей. Основной объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Подмосковья осуществляется из областного бюджета. По итогам первого этапа отбора заявок, который завершился в мае, 33 представителя МСП получили субсидию на компенсацию затрат на модернизацию производства и по договорам лизинга оборудования, по итогам второго победителями конкурсного отбора определены 54 субъекта МСП», - отметил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подать заявку на участие в муниципальном конкурсном отборе можно через региональный портал госуслуг.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить, позвонив на горячую линию центров «Мой бизнес»: +7 (495) 109-07-07.

РИАМО