Первый парогенератор для АЭС "Аккую" (Турция) укомплектован внутрикорпусными устройствами
 
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Производство

Первый парогенератор для АЭС "Аккую" (Турция) укомплектован внутрикорпусными устройствами

Первый парогенератор для АЭС Аккую (Турция) укомплектован внутрикорпусными устройствами

16 сентября 2019, 15:00
Рубрика: Производство
Метки: АЭС АККУЮ, АТОМЭНЕРГОМАШ
Отрасль: Атомная промышленность 

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») завершилась набивка трубного пучка в корпус первого парогенератора для сооружаемой в Турции АЭС «Аккую». Это один из ключевых этапов изготовления парогенераторов. 

Установка теплообменных труб проводится порядно в течение 21 дня. Специалисты используют 11 тыс. труб из нержавеющей стали диаметром 16 мм и длиной 11-17 метров. С помощью станка преобразовывают трубки в 180 видов змеевиков. На участке чистой сборки готовые змеевики устанавливают внутрь корпуса и поочередно развальцовывают и приваривают к коллекторам первого контура, формируя трубный пучок, который состоит из 105 горизонтальных рядов. 

В дальнейшем специалистам предстоит установить опорные элементы, осуществить приварку донышек. Оборудование пройдет гидравлические испытания и целый комплекс контрольных мероприятий, включая вихретоковый контроль теплообменных труб.

Для справки:

Парогенератор — теплообменный аппарат, является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр – более 4 метров, длина аппарата составляет порядка 18 метров, вес – 340 тонн. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора.

АЭС «Аккую» (Турция) — первая атомная станция, сооружаемая в Турецкой Республике предприятиями Госкорпорации «Росатом». Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения «3+». Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Это также в мире проект атомной электростанции, реализуемый по модели BOO (build-own-operate, «строй-владей-эксплуатируй»). В соответствии с этой моделью, Россия построит станцию, будет ею владеть и её эксплуатировать. 

Компания: Госкорпорация "Росатом"

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