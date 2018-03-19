Продолжается регистрация посетителей 33-ей строительной выставки в Крыму

С 16 по 18 октября в Симферополе по адресу ул. Набережная, 75В , ТЦ «Гагаринский» проводится 33-я Межрегиональная СТРОИТЕЛЬНАЯ выставка «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Осень-2019». Организатор ООО «Форум. Крымские выставки» при поддержке Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Торгово-промышленной палаты Крыма.

Предстоящая выставка является эффективной площадкой для презентации товаров и услуг, местом встреч и заключения деловых контактов, обсуждения вопросов развития стройиндустрии и энергетики в Крымском регионе.

Приглашаем посетить выставку представителей компаний-застройщиков, специалистов-строителей, электриков, энергетиков, производителей строительных материалов, электротехнической продукции, климатического оборудования, руководителей оптовых и розничных профильных торгующих предприятий, дистрибьюторов, дилеров, дизайн-студии и архитектурные мастерские, проектные организации.

Лидеры отрасли из 20 регионов РФ представят продукцию и технологии отечественного и зарубежного производства. Примечательно, что треть компаний из числа заявленных, являются постоянными участниками выставки "Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение". Среди участников: Завод Москабель, ООО; ПиЭлСи Технолоджи, ООО; Компания ООО «АРКАСИЛ СК»; Инновации. Технологии. Производство, ООО; Невский Экологический Проект, ООО; Борисоглебский котельно-механический завод, АО; Группа компаний CRG/ООО «Проектный институт «Геоплан»; компании «Ростовпанель» и др.

Примите участие в КРЫМСКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Методы и стратегии получения выгодных заказов строительной компанией». Конференция пройдет 17-18 октября в рамках деловой программы выставки. Цель конференции - помощь строительным компаниям в формировании пакета подрядов на 2020 год, содействие подрядчикам в подборе надежных, профессиональных и ответственных субподрядчиков и партнеров, поддержка строительных компаний в решении проблем связанных с тендерной системой.

На пленарном заседании выступят руководители Министерства строительства и архитектуры Республики Крым и Госстройнадзора Республики Крым, уполномоченные представители регионального фонда капитального ремонта и крымского управления федеральной антимонопольной службы, а также руководители отраслевых объединений строительного комплекса.

В панельных дискуссиях примут участие руководители строительных компаний Крыма и материковой России, ответственные лица за капитальное строительство и ЖКХ муниципалитетов Крыма.

На сессии бизнес-контактов В2В и В2G участники выставки и конференции смогут провести личные переговоры с представителями заказчиков, отвечающих за организацию и проведение строительных тендеров, как государственной (В2G), так и коммерческой (В2В) сферы деятельности.

Запланируйте посещение семинаров и тренингов в рамках выставки.

Посещение выставки, участие в деловой программе позволит вам повысить собственный профессиональный уровень, получить новые идеи для бизнеса, найти новых партнеров в Крыму.

Посещение выставки и всех мероприятий деловой программы свободное!



Пройдите регистрацию на сайте — https://expoforum.biz/exhibitions/krym-stroiindustriya-energosberezhenie-osen-2019

Оргкомитет ООО «Форум. Крымские выставки»

+7 978 78 150 14, E-mail: marketing@expoforum.biz