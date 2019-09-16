Реконструкция ж/д-вокзала в Бердске начнётся в конце сентября

Со дня на день начнётся реконструкция железнодорожного вокзала в Бердске. Как рассказал начальник управления градостроительства Фёдор Каравайцев, уже на этой неделе начнётся вынос инженерных сетей: водопровода, кабелей связи и электричества. Стройплощадка давно обозначена. С весны 2019 года расчищено место под строительство, стоит забор. Но всё лето никакие работы не велись. Это было связано с получением согласований от различных ведомств. В сентябре работа, наконец, закипит.

- Работы будут вестись на огороженной стройплощадке, - уточнил Каравайцев.

Мэр Бердска Евгений Шестернин распорядился проконтролировать, не помешает ли начало стройки транспортному сообщению в районе вокзала, а безопасность пассажиров не была нарушена.

Напомним, в Бердске появится новый вокзальный комплекс. При реконструкции уже существующего здания вокзала будет максимально сохранен его внешний вид. Рядом появятся новые строения.

На вокзальном комплексе будут созданы все необходимые условия для маломобильных пассажиров: оборудованы специализированные места отдыха, для спуска с тротуаров на проезжую часть предусмотрены пандусы, для инвалидов с нарушением функции зрения – направляющие и предупреждающие тактильные полосы контрастных цветов на территории комплекса и вдоль посадочных платформ.

Единовременная вместимость вокзала Бердска по завершению первого этапа реконструкции составит 300 человек, в том числе 250 пассажиров пригородного сообщения и 50 пассажиров дальнего следования.

На период проведения строительно-монтажных работ временные кассы и залы ожидания будут расположены в модульных вагончиках, оборудованных инженерными системами (освещение, отопление, оповещение), сиденьями для ожидания, всей необходимой информацией (расписание, объявления и так далее). Поезда будут останавливаться на привычном месте. Схема подъезда и подхода к зданию вокзала не изменится.

berdsk-online.ru