Семья прокурора Лесосибирска погибла во время ночного пожара в Красноярске

Прокурор Лесосибирска Красноярского края погиб вместе с женой и двумя детьми во время ночного пожара в краевом центре, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник.

"Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей - женой и двумя детьми - при пожаре в жилом доме", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе краевой прокуратуры агентству подтвердили эту информацию.

"С прискорбием подтверждаем, что прокурор города Лесосибирска Федорцов Василий Владимирович, супруга, двое детей, а также сестра со своей семьей погибли. Сотрудники прокуратуры приносят соболезнования родным и близким", - сказала старший помощник прокурора края Ольга Гайдук.

По данным ведомства, 36-летний Федорцов был назначен на должность прокурора Лесосибирска в апреле нынешнего года. В органах прокуратуры он работал с 2006 года.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Красноярске, площадь пожара составила 40 квадратных метров, на его ликвидацию понадобилось около получаса. В сгоревшей квартире были обнаружены тела восьми человек - четверых взрослых и четверых детей. По данным следователей, семья с двумя детьми приехала в гости к друзьям в краевой центр и осталась на ночь. Предварительная причина пожара - короткое замыкание проводки из-за перегрузки электросети.