Третий танкер типа "Афрамакс" заложили на ССК "Звезда"
 
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Производство

Третий танкер типа "Афрамакс" заложили на ССК "Звезда"

Третий танкер типа Афрамакс заложили на ССК Звезда

16 сентября 2019, 15:30
Рубрика: Производство
Метки: ЗВЕЗДА, СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение 

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Звезда, судостроение

Звезда, судостроение

Церемония закладки третьего танкера типа "Афрамакс" состоялась в понедельник на судостроительном комплексе (ССК) "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края, сообщила пресс-служба ССК.

"На судостроительном комплексе "Звезда" состоялась торжественная церемония закладки третьего танкера типа "Афрамакс". Начальные этапы строительства - это резка металла и закладка киля, но именно закладку судостроители считают началом создания судна. Церемония закладки состоялась на открытом достроечном стапеле ССК "Звезда". Участие в ней приняли представители АО "Роснефтефлот", Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства, коллектив судостроительного комплекса", - говорится в релизе.

Генеральный директор ООО "ССК "Звезда" Сергей Целуйко и главный инженер АО "Роснефтефлот" Александр Коваленко закрепили закладную доску на днищевой секции судна, после чего подписали акты о закладке, что ознаменовало начало строительства нового "Афрамакса".

"Зеленые" танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на сжиженном природном газе - экологически чистом топливе. В серии "Афрамакс" 12 танкеров.

Судостроительный комплекс "Звезда" (ООО "ССК "Звезда") - строящееся предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень. Проект реализуется консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и АО "Газпромбанк". Базой для новой верфи стал дальневосточный завод "Звезда". Хотя производство находится в процессе строительства, часть мощностей уже запущена в эксплуатацию.

Компания: ТАСС

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