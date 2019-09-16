В Беслане к концу 2020 года должны появиться современные очистные сооружения

Объект по очистке сточных вод в Беслане после реконструкции позволит сбрасывать в реку Терек полностью очищенные воды. Об этом сообщил Владимир Якушев, глава Минстроя России, в ходе рабочей поездки в Республику Северную Осетию-Аланию.

Стоимость реконструкции составит 126 млн рублей, работы планируется начать и завершить в следующем году. Сооружение будет отвечать всем нормам экологического и природоохранного законодательства, а также позволит осуществлять пропуск сточных вод объемом не менее 12 тысяч кубометров в сутки с обязательным набором технологических процессов по обеззараживанию, механической и биологической очистке воды. При эксплуатации предполагается использовать энергосберегающее отечественное оборудование.

«Объект водоочистки в Беслане действительно является социально-значимым, в нашем понимании, и мы подключимся к решению этого вопроса, чтобы найти возможность выделить на него федеральное финансирование. Этот сооружение будет строиться не «с нуля» и это позволит сэкономить значительные средства», - отметил министр.

Глава Минстроя России также посетил во Владикавказе объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Первым стал двор на проспекте Доватора, д. 11, на благоустройство которого из бюджета выделено 2,5 млн рублей. Территория заасфальтирована, уложены новые бордюры, установлены лавочки и урны, смонтирована и действует система освещения. Обустроена детская спортивно-игровая площадка с покрытием, исключающим возможность получения травм, и на завершающем этапе находится создание второй площадки.

Второй точкой маршрута стал Центральный парк им. К.Л. Хетагурова, второй этап реконструкции которого по федеральному проекту завершится в текущем году. Стоимость этих работ составила 70 млн рублей.

«Парк поразил меня, как с точки зрения многовековых деревьев, так и с точки зрения рационального использования бюджетных средств: потрачено не так много, а эффект хороший. Это говорит об экономической эффективности. Я уверен, что в скором времени Центральный парк Владикавказа станет жемчужиной Северного Кавказа», - добавил Владимир Якушев.

В ходе рабочего визита глава Минстроя также посетил несколько школ Владикавказа, которые были реконструированы, строятся или находятся в стадии ремонта и отметил высокую квалификацию строителей, которые работают над такими социально значимыми проектами. Министр также подчеркнул, что Северная Осетия в числе субъектов, которые активно участвует в программе строительства социальной и транспортной инфраструктуры в новых микрорайонах, а строительные компании региона достаточно интенсивно развивают жилищное строительство.