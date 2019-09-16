В Минстрое России состоялось согласительное совещание по проекту Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков обсудил основные замечания и предложения к проекту Стратегии с представителями федеральных органов исполнительной власти.

В четверг, 12 сентября, участники совещания обсудили текст проекта Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года в последней редакции. В целом было отмечено, что Стратегия представляется сбалансированным и комплексным документом, отражающим основные тренды развития отрасли и акцентирующим внимание всех участников строительного процесса на необходимости внедрения и развития важнейших прорывных технологий, и прежде всего информационного моделирования объектов на протяжении всего жизненного цикла объектов капитального строительства.

Наиболее детально обсуждались вопросыразрешения проблем, касающихся влияния процедур проведения торгов на развитие конкуренции. Особое внимание было уделено теме перехода от базового критерия «цена» к базовому критерию «качество» в контексте проведения аукционов. Согласно позиции Минстроя России, необходимо сместить баланс в сторону уровня квалификации специалистов и профессиональной компетентности исполнителей работ. Конкурентоспособность подрядных организаций должна в существенной степени зависеть от квалификации каждого их специалиста. И достигнуто это может быть путем увеличения возможностей использования стадии предквалификационного отбора в процедуре конкурентных закупок. При этом одновременно необходимо точнее специфицировать значение цены в системе оценки конкурсных предложений участников торгов.

«Необходимо говорить о том, что конкуренция базируется прежде всего не на цене, а на профессионализме работников строительной отрасли. А в настоящее время на рынке доминирует конкуренция по цене. Для проведения качественных работ нужно обращать внимание не на самую низкую цену выполнения заказа, а на специалистов, которые способны эту работу максимально качественно выполнить», - подвел итог обсуждения Дмитрий Волков.

Все полученные от участников обсуждения замечания и предложения к тексту Стратегии будут отработаны в рабочем порядке. В работе согласительного совещания приняли участие представители Минтранса России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минпросвещения России, Минприроды России и ФАС России.