В Самаре подключат к электричеству дома обманутых дольщиков
 
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Инвестиции (проекты)

В Самаре подключат к электричеству дома обманутых дольщиков

В Самаре подключат к электричеству дома обманутых дольщиков

16 сентября 2019, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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«Самарская сетевая компания» подключит электричество к домам обманутых дольщиков в Самаре и к участкам, выделенным многодетным семьям, сообщает RosTender.info.

Электроснабжение проведут в многоквартирные дома по адресам: ул.Дмитриева, дом 74А и ул. Карла Маркса, дом 59 («Е», «Ж»). Электросети появятся на участках для многодетных семей в городах Отрадном и Новокуйбышевске Самарской области, в поселке Безенчук и селе Старый Буян Красноярского района.

Компания объявила тендер на проведение работ, стоимость которых оценивается в 2,6 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимаются до 23 сентября, а 27 сентября будут подведены его итоги.

РосТендер

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