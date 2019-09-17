 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

33 новых камеры наблюдения установят на дорогах в Кемерове

33 новых камеры наблюдения установят на дорогах в Кемерове

17 сентября 2019, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

Обсудить на форуме

209 просмотров

Кемеровские власти намерены установить по городу 33 дополнительных камеры наблюдения, что следует из материалов на портале госзакупок. Стоимость работ оценена в 8 840 410 рублей.

Планируется разместить оборудование на перекрестках: пр. Ленина – ул. Мичурина, пр. Ленина – ул. Красная, пр. Химиков – ул. Ворошилова, пр. Октябрьский – ул. Волгоградская, пр. Ленина (ост. 5-я Поликлиника), пр. Ленина – ул. Волгоградская, пр. Ленина – ул. Ворошилова и других местах.

Исполнитель должен будет доставить камеры наблюдения, произвести монтаж, проложить кабель и подключить оборудование к сети. Закончить работы необходимо в 2020 году. Аукцион назначен на 26 сентября.

vse42.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
С начала года в Долгопрудном завершена реализация трех промышленных объектов
Проект линии скоростного трамвая на юге Петербурга реализуют в течение 5 лет
В Щёлкове будут производить до четырёх спутников в год
РЖД инвестирует 7 млрд рублей в строительство железной дороги от Самары до Тольятти
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно