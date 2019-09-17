33 новых камеры наблюдения установят на дорогах в Кемерове

Кемеровские власти намерены установить по городу 33 дополнительных камеры наблюдения, что следует из материалов на портале госзакупок. Стоимость работ оценена в 8 840 410 рублей.

Планируется разместить оборудование на перекрестках: пр. Ленина – ул. Мичурина, пр. Ленина – ул. Красная, пр. Химиков – ул. Ворошилова, пр. Октябрьский – ул. Волгоградская, пр. Ленина (ост. 5-я Поликлиника), пр. Ленина – ул. Волгоградская, пр. Ленина – ул. Ворошилова и других местах.

Исполнитель должен будет доставить камеры наблюдения, произвести монтаж, проложить кабель и подключить оборудование к сети. Закончить работы необходимо в 2020 году. Аукцион назначен на 26 сентября.

vse42.ru