АО "РУСБУРМАШ" завершило буровые работы на стройплощадке Удоканского горно-металлургического комбината

АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания Уранового холдинга «АРМЗ» по проведению геологоразведочных и буровых работ) завершило законтрактованный объем буровых работ на стройплощадке Удоканского горно-металлургического комбината.

«В рамках контракта наши специалисты пробурили более 700 скважин диаметром до 400 мм. Общий объем буровых работ составил более 2000 метров. Учитывая сложность геологических разрезов строительной площадки, при сооружении скважин специалисты использовали пневмоударный инструмент высокого давления», - рассказал заместитель генерального директора по развитию АО «РУСБУРМАШ» Глеб Носырев.

Скважины необходимы для дальнейшей установки свайного фундамента для подстанций 220/35/10 кВ. В настоящее время продолжается строительство основных объектов энергетической инфраструктуры горно-металлургического комбината.

Напомним, Удоканское месторождение с ресурсами свыше 26 млн тонн меди является крупнейшим месторождением меди в России. Пуско-наладочные работы запланированы на 2021 год, запуск ГМК «Удокан» – на 2022 год. «Мы планируем продолжить сотрудничество в освоении крупнейшего в России медного месторождения», - отметил Г. Носырев.