Эльгинское угольное месторождение присоединено к Единой энергетической системе России

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) ввело в режим промышленной эксплуатации подстанцию 220 кВ «Эльгауголь» и линию электропередачи 220 кВ «Призейская – Эльгауголь» для нужд Эльгинского угольного комплекса ПАО «Мечел». Мощность подана от Единой национальной электросети России. Переход на централизованное электроснабжение позволит предприятию существенно снизить затраты на потребление энергоресурсов и перейти на более производительную технику.

Реализован первый этап проекта по строительству электросетевых объектов внешнего электроснабжения Эльгинского угольного комплекса. Федеральной сетевой компанией построены подстанция 220 кВ «Эльгауголь», 1080 опор, расширена действующая подстанция 220 кВ «Призейская». Свое начало линия электропередачи берет от подстанции 220 кВ «Призейская», расположенной в поселке Верхнезейск Амурской области, и доходит до месторождения, до подстанции 220 кВ «Эльгауголь». Протяженность ЛЭП составляет 270 км.



В перспективе ФСК выполнит работы по строительству второй цепи линии электропередачи 220 кВ «Призейская – Эльгауголь», а также по расширению мощности подстанции 220 кВ «Эльгауголь». Общая сумма инвестиций Федеральной сетевой компании по всем этапам составит 17,5 млрд рублей.



В рамках первого этапа проекта «Мечел», со своей стороны, обеспечил электроэнергетическую инфраструктуру на территории Эльгинского угольного комплекса. Компанией построены подстанции 35 кВ «Альфа» и «Бета», 159 опор, проложено 26 км распределительных сетей. Вложения Группы «Мечел» составили 470 млн рублей.



Реализация проекта началась в 2010 году, завершение второго этапа запланировано на 2023 год.



Запуск ЛЭП обеспечит надежное снабжение электроэнергией производственных и бытовых объектов и позволит отказаться от использования дизель-генераторов.

«Создание схемы электроснабжения Эльгинского угольного месторождения является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, разработанного Правительством для реализации «майского» указа Президента России. Это один из крупнейших проектов Федеральной сетевой компании на Дальнем Востоке, а сам регион в ближайшие пять лет будет приоритетным направлением в рамках нашей инвестиционной программы», – рассказал Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

«Подача электричества на Эльгинский угольный комплекс – это, без сомнения, исторический момент, к которому коллектив компании «Мечел» шел долгое время. ЛЭП – это выход на новый уровень производства, наращивание объемов выпуска продукции, а также более высокое качество жизни сотрудников, проживающих в вахтовом поселке на Эльге», – отметил генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Игорь Хафизов.

«Завершение строительства и подключение линии электропередачи к Эльгинскому угольному комплексу открывает огромные перспективы для дальнейшего освоения месторождения. Мы уже начали закупать более производительную горную технику. Мы сможем перевести обогатительную фабрику на электричество. В результате выиграет экономика проекта, поскольку переход на электричество обеспечивает более чем пятикратное снижение расходов на энергоресурсы. Таким образом завершился еще один этап нашей стратегии по созданию конкурентоспособного производственного комплекса мирового уровня», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Крупнейшее в России Эльгинское месторождение высококачественного коксующегося угля расположено на юге Якутии, в труднодоступной местности в 415 км от г. Нерюнгри. На предприятии трудятся более 1600 человек. В 2018 году в ООО «Эльгауголь» добыли 4,9 млн тонн угля.