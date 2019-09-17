Строительство новых сетевых объектов в Пыть-Яхе

Специалисты «ЮТЭК-Региональные сети» силами подрядной организации «ЮТЭК-Пыть-Ях» завершили строительство 3-х трансформаторных подстанций в бетонном исполнении в 1А микрорайоне города Пыть-Яха. Новые подстанции укомплектованы самым современным оборудованием, в том числе, вакуумными выключателями. В настоящее время от подстанций прокладываются кабельные линии класса напряжения 6 и 0,4 кВ. Эти объекты возводятся для новой общеобразовательной школы на 550 учеников и запланированных к возведению в этом году первых трех многоквартирных домов нового микрорайона.

Также, в рамках исполнения инвестиционной программы 2018-2022 гг. энергетики «ЮТЭК-РС» прокладывают новые кабельные линии 0,4 кВ взамен старых к городским объектам соцкультбыта по всему городу, и эти работы распланированы вплоть до конца 2023 года.

Далее, в настоящее время специалисты «ЮТЭК-РС» ведут проектные работы по двум важным объектам городской инфраструктуры – центрам питания – подстанции ПС 35/6 М2 с распределительным пунктом РП 6 кВ вместо старых подстанций М2 и М3. Эти две подстанции, также, как и М1, польского производства были построены в Пыть-Яхе еще в 70-е годы прошлого века. Мало того, что они физически и морально устарели, их давно сняли с производства, оригинальных комплектующих деталей к ним, соответственно, не выпускалось, и энергетики годами ремонтировали их любыми подходящими аналогами. В прошлом году была введена в эксплуатацию заново построенная подстанция М1. Теперь черёд за подстанциями М2 и М3. Кроме того, ведутся проектные работы по еще одному важному объекту городского хозяйства – водоочистные сооружения-3. Для них будет построена мощная трансформаторная подстанция с воздушной линией 6 кВ.

В перспективе до конца 2023 года компания «ЮТЭК-Региональные сети» запланировала инвестировать в развитие сетей Пыть-Яха порядка 346 миллионов рублей. Среди намеченных объектов - строительство инфраструктуры для многоквартирных жилых домов, микрорайона под индивидуальную жилую застройку, нового детского сада на 260 мест в микрорайоне 3 «Кедровый», строительство автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии бытовых потребителей и многие другие. Как показывает опыт прошлых лет, строительство новых и реконструкция существующих объектов в рамках инвестиционной программы компании «ЮТЭК-РС» повышает надежность функционирования системы энергоснабжения города, всех объектов социального значения и жилых массивов.