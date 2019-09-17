В Удмуртэнерго с начала года отремонтированы 3152 километра линий электропередачи

В «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» завершают подготовку к отопительному периоду. Ключевое направление – реализация мероприятий ремонтной программы.

В период с января по середину сентября 2019 года сотрудники предприятия отремонтировали 3 152,1 километра воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, заменили 2 225 опор ЛЭП, отремонтировали 549 комплектных трансформаторных подстанций в распределительных сетях 0,4-6-10 кВ. Также заменено 14 433 изолятора на ВЛ 0,4-110 кВ, отремонтировано 192 выключателя и 232 разъединителей. На воздушных линиях 6-10 кВ энергетики заменили 52,3 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП).

По статистике наибольшее количество технологических нарушений в электросетевом комплексе происходит из-за падения деревьев и веток на провода и опоры линий электропередач. Чтобы минимизировать риски отключения электроэнергии специалисты «Удмуртэнерго» произвели расчистку 775,8 гектаров трасс ВЛ.

- Своевременно и качественно проведенные ремонтные работы позволяют нам говорить о готовности электросетевого комплекса к успешному прохождению предстоящего осенне-зимнего максимума, - отмечает главный инженер «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Андрей Вахрушев. - Тщательная подготовка энергетиков к отопительному сезону заключается не только в подготовке оборудования, но и сотрудников. Проведены совместные с МЧС тренировки персонала и учения по ликвидации технологических нарушений. Подобные мероприятия позволяют добиться слаженности действий участников при устранении последствий чрезвычайных ситуаций. Основные же итоги нашей подготовки к осенне-зимнему периоду будут подведены после работы специальных комиссий и после оценки Минэнерго РФ.

К работе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок подготовлен автотранспорт и спецтехника предприятия. Для оперативного подключения потребителей в случае возникновения внештатных ситуаций в филиале имеются 112 резервных источников снабжения электрической энергией суммарной мощностью 2 088 КВт. К возможной ликвидации аварий и нештатных ситуаций готовы 114 аварийно-восстановительных бригад в составе 538 человек и 169 единиц техники, включая высокопроходимую спецтехнику. Сотрудники компании обеспечены всем необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты.