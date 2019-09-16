Вперед, в будущее. На портале обновился раздел "Мероприятия"

Обо всем самом интересном и важном лучше узнавать заранее. Особенно это касается выставок, форумов, саммитов, конгрессов и других встреч участников рынка. Чтобы вы уже сейчас могли планировать свое посещение или участие в наиболее актуальных для вас мероприятиях, мы дополнили наш постоянный тематический раздел «Мероприятия».

Чтобы строились планы

Очень нужный и полезный раздел «Мероприятия» существует на RusCable.Ru с самого основания портала. Это надежный и всегда актуальный ориентир в большом количестве событий, которые так или иначе могут быть интересны всем профессионалам-кабельщикам. Тщательно отслеживая планы организаторов, мы всегда опережаем время и публикуем необходимую, максимально подробную информацию по каждому мероприятию, о котором удается что-нибудь узнать. Важно, что мы не ограничиваемся только кабельной и энергетической отраслями: в сфере наших (и ваших) интересов – любые смежные области, где применяется или может применяться кабель, в том числе гидроэнергетика, строительство, горнодобывающая, химическая и атомная промышленность, нефтегазовый сектор, безопасность труда, машиностроение и металлообработка.

До какого? До 2022-го!

Сейчас мы обновили и расширили календарь выставок на ближайшие годы. Расписанный до конца 2019-й обещает очень много интересного. Обратите внимание, каким насыщенным будет следующий месяц – октябрь. Тут и Российская энергетическая неделя, и XXIV Белорусский энергетический и экологический форум, и Российский энергетический форум в Уфе – всего 24 заслуживающих внимания мероприятий!

Мы добавили и следующий год: 41 событие уже ждут вас, и список будет активно пополняться. Но это еще не все – мы заглянули даже в 2022-й, и это только начало. Следите за обновлениями раздела, чтобы первыми узнать, что готовит нам будущее.

Заходите, знакомьтесь, стройте планы. Места и время проведения, контактные данные организаторов, описания, информация о разделах, деловых программах – все это на нашем сайте, в единой базе – удобной, понятной, лаконичной и доступной в любое время и из любого места. Потому что нам не все равно;)

Планируйте ваше время, общайтесь с коллегами на нашем форуме и выясняйте какие именно мероприятия выбирают они, следите за нвоостями и будьте в курсе всех событий первыми!





