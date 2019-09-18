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За рубежом

Испанский REE оценил динамику производства и потребления электроэнергии в энергосистеме в августе 2019 г.

Испанский REE оценил динамику производства и потребления электроэнергии в энергосистеме в августе 2019 г.

18 сентября 2019, 17:40
Рубрика: За рубежом
Метки: REE, ИСПАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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По предварительным данным, опубликованным испанским системным оператором REE, в августе 2019 г. суммарный объем выработки электроэнергии в национальной энергосистеме составил 22 456 ГВт*ч, в ее материковой части – 21 109 ГВт*ч.

По типам объектов генерации в августе по сравнению с июлем 2019 г. первое место сохранили за собой ТЭС комбинированного цикла (32,9%), второе – АЭС (22,6%), третье – ветропарки (12,9%). При этом объекты ВИЭ-генерации суммарно обеспечили 28,1% выработки, что ниже, чем в июле (29,8%). Для материковой части показатели сходны – ТЭС комбинированного цикла обеспечили 33,2%, АЭС – 24% и ветропарки – 12,9%. На долю ВИЭ-генерации пришлось 28,7% от общей выработки.

Общий объем потребления электроэнергии в национальной энергосистеме составил 22 672 ГВт*ч – ниже, чем в июле 2019 г. (24 283 ГВт*ч), и на 3,6% ниже, чем в августе 2018 г. соответственно. В материковой части потребление составило 21 139 ГВт*ч, что также ниже, чем в июле 2019 г. (22 768 ГВт*ч), и на 3,8% ниже, чем в августе 2018 г.

Официальный сайт REE

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