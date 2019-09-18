Освещение на орловской набережной планируется восстановить до 1 октября

О причинах отсутствия уличного освещения на набережной главе администрации Орла Александру Муромскому накануне, 17 сентября, рассказал Дмитрий Фролов, начальник управления коммунальным хозяйством города (УКХ). На отсутствие освещения на набережной Дубровинского и в сквере им. пионерской организации «Орлята» на минувших рабочих совещаниях обращал внимание мэр города Василий Новиков.

Как пояснил Дмитрий Фролов, на набережной в нескольких местах произошел порыв устаревшего кабеля. Его замена требует порядка 400 тыс. рублей. В случае выделения необходимого финансирования работы будут выполнены к 1 октября. Александр Муромский поставил задачу перед УКХ и финансово-экономическим управлением администрации Орла с привлечением АО «Орелоблэнерго» в кратчайшие сроки вернуть освещение на центральные части города.

В администрации города Орла напоминают, что включение и отключение наружного освещения происходит согласно графику, опубликованному на официальном сайте администрации города Орла в разделе «Городская среда». Так, сегодня, 18 сентября, фонари будут работать с 18:56 до 5:39.

InfoOrel.ru.