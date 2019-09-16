В августе к сетям "Россети Юг" подключены несколько социально значимых объектов

Специалисты «Россети Юг» в августе подключили к своим сетям фельдшерско-акушерские пункты, библиотеку, пожарную часть, пункт охраны правопорядка и систему уличного освещения, а также предоставили дополнительную электрическую мощность нескольким сельхозпредприятиям.

В Каменском и Милютинском районах Ростовской области три фельдшерско-акушерские пункта получили в общей сложности 19 кВт мощности. Специалисты калмыцкого филиала «Россети Юг» установили 118 опор со светильниками вдоль участка федеральной трассы, проходящего через районный центр Приютное, мощность технологического присоединения составила 28,4 кВт. На улице Островского в Астрахани специалисты компании подключили к своим сетям первый из 20 планируемых к техприсоединению новых городских пунктов охраны правопорядка. В Волгоградской области к сетям компании в августе в нескольких сельских районах были подключены библиотека, пожарная часть и стройплощадка детского сада общей мощностью более 50 кВт. Еще свыше 200 кВт дополнительной мощности волгоградский филиал «Россети Юг» предоставил 9 сельхозпредприятиям региона, среди которых фермерские хозяйства, насосные станции, склады и хранилища.

Всего с января по август компания «Россети Юг» исполнила обязательства по 7,7 тыс. договоров на технологическое присоединение к своим электросетям, предоставив новым потребителям 257,4 МВт мощности. За этот период филиалы компании заключили 9,3 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 884 МВт мощности. Сегодня в «Россети Юг» действуют 16,6 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью 17,6 МВт. Наибольшая потребность в техприсоединении в ростовском филиале (5,6 тыс. заявок на 794 МВт) и в астраханском (3,9 тыс. заявок на 112 МВт мощности).



Справочно:

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку через корпоративный сайт. Там же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Такой способ подачи заявки сокращает количество обязательных визитов в офисы компании до трех. Другой полезный интерактивный ресурс – сервис «День потребителя». С его помощью можно записаться на личный прием к одному из ответственных руководителей, чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.