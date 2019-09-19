Энел Россия приступила к строительству кольской ВЭС мощностью 201 мвт, крупнейшего проекта возобновляемой энергетики за полярным кругом

На фото слева направо: Посол Италии в России Паскуале Терраччано, Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья, избранный Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Ветропарк, завершение строительства которого запланировано в 2021 году, предполагает инвестиции в размере порядка 273 миллионов евро

На данный момент компания «Энел Россия» уже строит Азовскую ВЭС мощностью 90 МВт. Кроме того, в июне компания получила право на реализацию нового проекта – Родниковского ветропарка мощностью 71 МВт; общий объем инвестиций во все три объекта возобновляемой энергетики составит порядка 495 миллионов евро

Инвестиции компании в развитие возобновляемых источников энергии в России соответствуют стратегии Группы Enel, направленной на полную декарбонизацию своих активов к 2050 г.

Мурманск, 19 сентября 2019 г. – Сегодня начались работы по строительству Кольской ВЭС, ветропарка компании ПАО «Энел Россия», расположенного в Мурманской области. Обладая установленной мощностью 201 МВт, на данный момент он является крупнейшим строящимся ветропарком за Полярным кругом. Строительство будет осуществлять Enel Green Power, подразделение Группы Enel, отвечающее за развитие, строительство и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. На сегодняшней торжественной церемонии закладки первого камня присутствовали Глава подразделения Европа и Евро-средиземноморский регион Группы Enel Симоне Мори, Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья, избранный Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Посол Италии в России Паскуале Терраччано, а также представители региональных и федеральных органов власти.

Общий объем инвестиций компании «Энел Россия» в Кольский ветропарк составит около 273 миллионов евро.

«Мы начинаем реализовывать наш стратегический проект по строительству ветропарка в присутствии руководства Мурманской области и совета директоров Энел Россия, заседание которого прошло сегодня в Мурманске, подчеркивая значимость, придаваемую данному проекту. С началом строительства этого объекта мы подтверждаем нашу приверженность энергетическому переходу России к низкоуглеродной экономике. Этот ветропарк, который является первым крупным объектом возобновляемой энергетики, расположенным за Полярным кругом, поможет диверсифицировать энергетический профиль Мурманской области, используя обилие ее ветровых ресурсов. В будущем мы продолжим реализовывать проекты, которые способствуют энергетическому переходу, следуя цели полной декарбонизации деятельности Группы Enel к 2050 году», - сказал Симоне Мори, Глава подразделения Европа и Евро-средиземноморский регион Группы Enel.

«Мы с гордостью объявляем о расширении границ присутствия нашей компании, отныне представленной за пределами Полярного круга такими экологически чистыми технологиями как ветрогенерация. Опираясь на общепризнанный опыт Группы Enel, мы способствуем появлению объектов ветрогенерации в районах с непростыми климатическими и погодными условиями. Инновационность в сочетании с устойчивыми характеристиками проекта призваны способствовать развитию экономики Мурманской области и в то же время вносить свой вклад в энергетический комплекс страны за счет генерации энергии с нулевыми выбросами», – заявил Карло Палашано Вилламанья, Генеральный директор ПАО «Энел Россия».

«Мурманская область – стратегический регион с разных точек зрения, в том числе и в индустриальном плане. Энергетическая безопасность Заполярья жизненно важна не только для нас, но и для страны в целом, тем более – в контексте больших инфраструктурных строек, которые у нас сейчас ведутся. Создаваемый ветропарк – ещё один дополнительный эшелон обеспечения такой безопасности, причем за счет использования обширного ветропотенциала – уж чего-чего, а ветра у нас всегда хватает. Кроме того, наша цель – превращение Мурманской области в по-настоящему передовой регион, и в этом смысле использование самых современных технологий, самых актуальных трендов, таких как «зелёная» энергетика, – прямой шаг к её достижению», – прокомментировал избранный Губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Энел Россия получила право на строительство Кольской ВЭС мощностью 201 МВт в рамках проведенного в 2017 году российским Правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 1,9 ГВт. Тогда же компания получила право на строительство Азовской ВЭС мощностью 90 МВт. Закладка первого камня уже состоялась и пуск станции ожидается в конце 2020 года.

В июне 2019 года Энел Россия получила право на реализацию еще одного проекта ветрогенерации – Родниковского ветропарка мощностью более 71 МВт, расположенного в Ставропольском крае. Его пуск запланирован на первую половину 2024 года. За разработку и строительство всех проектов отвечает Enel Green Power.

Общий объем инвестиций Энел Россия в три ветропарка составит порядка 495 миллионов евро, что подчеркивает четкое стремление компании диверсифицировать портфель генерации с помощью технологий с нулевыми выбросами в атмосферу. Данные инвестиции соответствуют цели Группы Enel полностью декарбонизировать свои активы к 2050 году.

Ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров.

Проект Энел Россия в Мурманской области реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых источников энергии, подписанного с правительством области в ноябре 2018 года. Данное соглашение направлено на повышение экономического потенциала Мурманской области за счет внедрения также новых способов производства электроэнергии и создания объектов энергетической инфраструктуры.

Начиная с 2013 года, Правительство Российской Федерации ежегодно проводит тендеры инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии с целью увеличить долю энергии, генерируемой ВИЭ, до 4,5% и создать ВИЭ-объекты общей установленной мощностью 5,5 ГВт к 2024 году.

О компании «Энел Россия»

ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций Общества составляет порядка 9 429 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,86%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня на биржевой площадке «Московская биржа ММВБ-РТС».

Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием ОАО «ОГК-5». 7 июля 2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия».

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Enel Green Power – глобальная бизнес-линия Группы Enel по развитию и управлению возобновляемыми источниками энергии. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе «зеленой» энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 43 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.