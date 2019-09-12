Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Новосибирская область подписали соглашение о сотрудничестве

Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО и администрация Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве. На VII Международном форуме технологического развития «Технопром-2019» в Новосибирске документ подписали генеральный директор Фонда Андрей Свинаренко и губернатор региона Андрей Травников.

Стороны договорились объединить усилия по реализации государственной политики в сфере инноваций, нанотехнологий и наноиндустрии, совместно развивать в регионе инновационную инфраструктуру, стимулировать потребление и производство продукции и услуг нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики. Для этого в Новосибирской области будут развиваться инновационная инфраструктура для коммерциализации перспективных разработок исследовательских организаций региона, реализовываться научно-технические программы, программы и проекты в сфере образования для специалистов высокотехнологичного бизнеса, внедряться опережающее нормативно-техническое обеспечение для устойчивого выхода и обращения на рынке качественной и безопасной инновационной высокотехнологичной продукции, включая продукцию наноиндустрии.

Соглашение укрепит многолетнее результативное сотрудничество Фонда и Группы РОСНАНО с Новосибирской областью и будет способствовать реализации проекта развития «Академгородок 2.0». В регионе сейчас работает 21 предприятие, выпускающее нанотехнологическую продукцию, пять из них находятся в инвестиционном портфеле РОСНАНО. Здесь реализуется региональная программа стимулирования спроса на продукцию наноиндустрии, действуют созданные при участии Фонда Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций, отделение АНО «Наносертифика», представительство Центра стандартизации в инновационной сфере.

Под Новосибирском компания OCSiAl («Оксиал») из портфеля РОСНАНО запустила первое в мире промышленное производство одностенных углеродных нанотрубок, способных улучшать свойства большинства известных материалов. OCSiAl стал первым российским индустриальным стартапом, рыночная капитализация которого превысила $1 млрд.

«НЭВЗ-КЕРАМИКС» выпускает наноструктурированную керамику, используемую в электроэнергетике, при производстве бронекерамики, имплантов и эндопротезов. На предприятии «Лиотех» создано первое в России масштабное производство литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов нового поколения для энергетики и электротранспорта. Технологическая инжиниринговая компания «Системы накопления энергии» («СНЭ»), созданная при участии Фонда инфраструктурных и образовательных программ, недавно успешно провела промышленные испытания пилотного образца первого российского «умного» накопителя энергии большой мощности с использованием продукции «Лиотеха». Накопители предназначены для обеспечения пиковых потребностей или аварийного резервирования крупных энергопотребителей, в том числе городов и поселков.

В новосибирском Академгородке работает нанотехнологический центр «СИГМА.Новосибирск», входящий в инвестиционную сеть Фонда. В наноцентре серийно создаются технологические компании от идеи до продажи готового бизнеса. Сейчас их уже более 70 по направлениям: микроэлектроника и сенсоры, медицинские биотехнологии, новые материалы, специализированная химия, беспилотные летательные аппараты, новая энергетика, мехатроника и робототехника, агротехнологии.

Новосибирск относится к числу крупных научных центров, выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере наноиндустрии. На него приходится 4% объема соответствующих заказов, по этому показателю регион уступает только Московскому и Санкт-Петербургскому столичным регионам. Новосибирский государственный университет (НГУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) являются партнерами Фонда по созданию образовательных программ переподготовки специалистов высокотехнологичных предприятий.