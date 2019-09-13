ОАО "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" на выставке в Татарстане

С 2 по 4 сентября 2019 года в рамках Татарского нефтегазохимического форума в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоялась 26-я международная специализированная выставка «НЕФТЬ.ГАЗ.НЕФТЕХИМИЯ», при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В этом году мероприятие приурочено к 75-летию начала промышленной разработки нефтяных месторождений Татарстана.

Отмечено большое количество инновационных технологий и оборудования российского производства.

«С учетом санкций, это весьма актуально и производит хорошее впечатление» - сказал глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" впервые стал участником выставки. Во время работы наши коллеги проводили активные консультации по выпускаемой продукции и условиям сотрудничества. Со стороны специалистов был проявлен большой интерес к кабелю ЭПОКС, так же активно интересовались кабелями силовых, контрольных и монтажных групп.

Несомненно, данный комплекс мероприятий способствовал расширению сферы делового партнерства и круга потенциальных клиентов.

Рады были видеть в числе участников, представителей от наших партнеров: ЗАО «АЛЬБАТРОС», Компания «ИМПУЛЬС», ПНФ «Автоматика» и т.д. из г.Москва; ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ», АО «ГМС НЕФТЕМАШ» (Тюмень), ООО «РИТЭК» (Самара), ООО ПКФ «ЦЕНТРАВТОМАТИКА» (Воронеж), ЗАО НПП «АВТОМАТИКА» (Владимир) и т.д.

Подводя итоги, можно резюмировать успешное участие ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» в 26-ой международной специализированной выставке «НЕФТЬ.ГАЗ.НЕФТЕХИМИЯ». Обязательно рассмотрим повторное участие на следующий год.