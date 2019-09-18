О массовых нарушениях электроснабжения в Республике Башкортостан

19 сентября с 04-49 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (шквалистое усиления ветра с порывами до 26 м/с) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 0,4-10 кВ (ООО «Башкирэнерго» – региональная распределительная электросетевая компания, основной акционер – АО «БЭСК»).

По состоянию на 12-00 отключены: ВЛ 110 кВ – 5; ВЛ 6-10 кВ – 64; ВЛ 0,4 кВ – 39; ПС 110 кВ – 1; ТП 6-10 кВ – 436.

Без электроснабжения остаются бытовые потребители 158 населенных пунктов (около 36 600 человек). Мощность отключенных потребителей – 14,16 МВт.