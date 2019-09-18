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Инвестиции (проекты)

ТПУ "Некрасовка" получит торговый центр и спорткомплекс

ТПУ Некрасовка получит торговый центр и спорткомплекс

19 сентября 2019, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Власти Москвы объявили конкурс на строительство спортивного комплекса на территории ТПУ «Некрасовка». Стоимость контракта составляет 3,1 млрд рублей. Транспортно-пересадочный узел будет создан на базе одноименной станции метро, открытие которой состоялось в июне 2019 года.

Согласно концепции, в составе ТПУ появится торговый центр районного масштаба с подземным паркингом, спорткомплекс с бассейном и ледовым дворцом, а также храм. Об этом сообщает на портале Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Объем инвестиций в строительство ТПУ «Некрасовка» составит около 4 млрд рублей. Единственным претендентом на строительство объекта на сегодняшний день является компания «Три эс ритейл» (входит в 3S Property Development), одним из основных акционеров которой является сын генпрокурора РФ Артем Чайка.

Компания: www.malls.ru

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